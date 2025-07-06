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Kırkpınar Ağası Moda Oldu

Kırkpınar Ağası Moda Oldu
06.07.2025 13:03
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Ufuk Özünlü, ağa kıyafetine olan ilgiden memnun ve gelenekleri güncelleyerek yaşatmak istiyor.

Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, kıyafetine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Bir ağa kıyafeti birden bire moda haline gelebilecek duruma geldi" dedi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık görevini üstlenen Ufuk Özünlü, güreşlere ve ağalık sürecine ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Özünlü, özellikle ağalık kıyafetine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Altın kemerin uzun yıllardır alınamadığını hatırlatan Özünlü, "28 yıldır altın kemer alınamıyor. Pehlivan kardeşlerimiz arasında dolaşan rivayetler var. Yusuf Can Zeybek çok formda, kemeri kazanması yağlı güreşin geleceği ve gençlerin teşviki açısından güzel olur. Benim de ağalığımın ilk yılı, böyle bir hatırayla taçlansın isterim. Burası er meydanı, tüm pehlivanlar iyi. Kim hak ederse o kazansın" dedi.

"En az 3 yıl ağalık yapmayı hedefliyorum"

Kırkpınar Güreşleri'nin uluslararası bir organizasyona dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Ufuk Özünlü, bu yönde 4 yıllık bir proje hazırladıklarını ve ilk yılı başarıyla tamamladıklarını söyledi. Ağa Özünlü, "Altın kemeri alıp almamaktan ziyade unutulmayacak, insanlara ilham verecek işlere imza atmak istiyorum. En az 3 yıl ağalık yapmayı hedefliyorum" diye konuştu.

"Cesaret ederek gelenekleri yaşatıyoruz"

Kıyafet tercihiyle de dikkat çeken Özünlü, "Çok olumlu yorumlar alıyorum. Ceket siparişi vermek isteyen, 'Pantolonunuzu nereden alabilirim?' diye soranlar var. Özellikle gençler çok ilgi gösterdi. Bir ağa kıyafeti birden bire moda haline gelebilecek duruma geldi. Güzel yorumlar alıyoruz. Biz bu kıyafetleri giyerek, gelenekleri yıkmak değil, güncelleyerek yaşatmak istiyoruz. En çok konuşulan konu şu anda ağalık kıyafeti. Konuşulmamasındansa konuşulmasını tercih ediyoruz. Ben her zaman insanların zihinlerindeki prangayı kırmak ve onlara ilham vermek için gayret ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ağalık görevine babasının teşvikiyle aday olduğunu da belirten Ufuk Özünlü, Kırkpınar'da kıyafetiyle insanların zihnindeki kalıpları yıktıklarını sözlerine ekledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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