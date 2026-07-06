Kırkpınar Ağası'ndan Kıyafet Gelenekleri Açıklaması - Son Dakika
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Kırkpınar Ağası'ndan Kıyafet Gelenekleri Açıklaması

06.07.2026 00:09
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Kırkpınar Ağası Özünlü, ağalık kıyafetleri eleştirilerine yanıt vererek Osmanlı motiflerine vurgu yaptı.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, ağalık kıyafetleriyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt vererek, Kırkpınar'da "ağalık ceketi" diye bir geleneğin bulunmadığını, asıl geleneğin Osmanlı ve Selçuklu motiflerini yaşatmak olduğunu söyledi. Özünlü, Kırkpınar'a duyulan saygının kıyafetlere de yansıması gerektiğini belirtti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi dokusunu koruyarak yeni nesillere aktarmaya çalıştıklarını belirten Özünlü, kıyafet seçimlerinin de bu anlayış doğrultusunda hazırlandığını ifade etti.

"Asıl gelenek, üzerindeki motiflerdir"

Ağalık kıyafetleriyle ilgili eleştirilere değinen Özünlü, "Kırkpınar'da 'ağalık ceketi' diye bir gelenek yok. Rumeli beylerinden esinlenen kıyafet kültürü zamanla kaftandan cekete dönüştü. Buradaki esas gelenek, ceketin üzerindeki Osmanlı ve Selçuklu motifleridir. Şalvar, çizme ve fes gelenektir. Geçmiş yıllara bakıldığında her ağanın farklı kıyafetler kullandığı görülüyor. Hatta eski dönemlerde ağalar ve başpehlivanlar takım elbiseyle Kırkpınar'a katılıyordu" dedi.

"Kılık kıyafet saygının göstergesidir"

Kırkpınar'a özenle hazırlandıklarını ifade eden Özünlü, "Kılık kıyafet bir saygı göstergesidir. Dualı çayır için özel kıyafetler hazırladık ve bunun üzerinde ekip arkadaşlarımızla uzun süre çalıştık. Bu konuya takılan çok küçük bir kesim var. Genel olarak vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Bu yıl toplam altı farklı kıyafet hazırladık. Şu ana kadar üçüncü kıyafetimi giydim. Kırkpınar'ın ruhuna yakışır şekilde bu kültürü yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kırkpınar Ağası'ndan Kıyafet Gelenekleri Açıklaması - Son Dakika

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