Kırkpınar Ağasından Ali Koç'a Ziyaret - Son Dakika
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Kırkpınar Ağasından Ali Koç'a Ziyaret

28.07.2025 20:54
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası Özünlü, Ali Koç ile buluşup formalar takdim etti.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası Ufuk Özünlü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre buluşmada Ali Koç, Ufuk Özünlü'ye isminin yazılı olduğu çubuklu formayı Özünlü ise Başkan Ali Koç'a üzerinde Fenerbahçe ve Ali Koç, yazılarının olduğu kıspet takdim etti.

Ziyaretin sonunda Ali Koç, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası ve sarı-lacivertli kulübün kongre üyesi Ufuk Özünlü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Ali Koç, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar Ağasından Ali Koç'a Ziyaret - Son Dakika

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