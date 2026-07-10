Kırkpınar başpehlivanı Erkan Taş\'a Antalya\'da coşkulu karşılama

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ünvanını kazanarak altın kemerin sahibi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Erkan Taş, kente dönüşünde kortejle karşılandı. Üstü açık otobüsle şehir turu atan Taş'a vatandaşlar yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ünvanına ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Erkan Taş için kentte karşılama programı düzenlendi. Altın kemeri Antalya'ya getiren şampiyon güreşçi, kent girişinde başlayan kutlamalarda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Üstü açık otobüsle gerçekleştirilen şehir turunda Erkan Taş, yol boyunca kendisini bekleyen vatandaşları ve sporseverleri selamladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlama kortejinde başpehlivanın kuzeni Mustafa Taş ile Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mücadele eden diğer pehlivanlar da yer aldı.

Konvoy güzergahı boyunca Antalyalılar, alkışlar ve sevgi gösterileriyle altın kemerli başpehlivanın sevincine ortak oldu. Şehir turunun tamamlanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde resmi karşılama töreni ve kutlama programı gerçekleştirildi.

Erkan Taş: "Bu kemerin arkasında çok büyük emekler var"

Kırkpınar zaferinin ardından duygularını paylaşan Başpehlivan Erkan Taş, altın kemeri kazanmanın uzun ve zorlu bir emeğin sonucu olduğunu söyledi. Taş, "Bu kemeri kazanmak gerçekten kolay değil, arkasında çok büyük emekler var. Başkan vekilimize altın kemer sözü vermiştim, üç gün boyunca bizi yalnız bırakmadı. Şükürler olsun bu kemeri kazanıp Antalya'ya getirmek nasip oldu" dedi.

Büşra Dirgen Özdemir: "Birbirimize kenetlenerek meydana indik

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Dirgen Özdemir ise Erkan Taş'ın elde ettiği başarının Antalya için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Özdemir, "Bugün çok büyük bir başarıyla, çok büyük bir gururla karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 101 güreşçi ve 11 başpehlivanımızla Sarayiçi Er Meydanı'na indik. Bizim tüm başpehlivanlarımız altın kemerin favori adayıdır. Hepsi o kemere aynı yakınlıktadır ancak bir kişi kuşanacaktı o altın kemeri ve o da Erkan Taş'a nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Kolay bir yıl geçirmediklerini dile getiren Özdemir, yaşanan zorlukların mücadele azimlerini artırdığını dile getirerek, "Hiç kolay bir yıl geçirmedik ama yaşadığımız her zorluk bizim mücadelemizi daha da büyüttü. Birbirimize kenetlenerek ve altın kemeri Antalya'ya getirme sözünü vererek indik o dualı çayıra" diye konuştu.

Altın hediye etti

Erkan Taş ve Mustafa Taş'la Kırkpınar kupasını kaldıran Başkan Vekili Özdemir, törenin sonunda pehlivanlara altın hediye etti. Ardından Başkan Özdemir, pehlivanları makamında ağırladı. Başkan Vekili Büşra Özdemir, başpehlivanlara ve sporcularıyla baklava ikram etti. - ANTALYA