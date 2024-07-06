Kırkpınar başpehlivanlarından A Milli Takım'a destek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kırkpınar başpehlivanlarından A Milli Takım'a destek

Kırkpınar başpehlivanlarından A Milli Takım\'a destek

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakası öncesi başpehlivanlar, A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla pankart açtı. Başpehlivanlar, 'A Milli Takımımıza başarılar dileriz' yazılı pankartı sahaya çıkmadan önce gösterdi.

06.07.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakası öncesi başpehlivanlar pankart açarak A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam oynanacak Türkiye - Hollanda maçı öncesi A Milli Takım'a bir destek de Kırkpınar'daki başpehlivanlardan geldi.

Başpehlivanlık ilk tur müsabakaları öncesi sahaya çıkan 40 başpehlivan, "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" yazılı pankart açtı. Hep birlikte 'bozkurt' işareti yaparak milli takıma selam gönderen başpehlivanlar, başarı dileklerinde bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar başpehlivanlarından A Milli Takım'a destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:25 Günlük kiralık evde ölüm randevusu Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:42 Bolu’da genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı Bolu'da genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:05 Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 14:38:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kırkpınar başpehlivanlarından A Milli Takım'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement