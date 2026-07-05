Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş

Kırkpınar\'da Başpehlivan Erkan Taş
05.07.2026 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş, Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivan oldu.

EDİRNE'de 665'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Feyzullah Aktürk'ü yenen, Erkan Taş kazandı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final müsabakası yapıldı. Finalde rakiplerini yenen Feyzullah Aktürk ve Erkan Taş karşılaştı. Saat 17.51'de başlayan güreşin 15'inci dakikasında Feyzullah Aktürk'e ilk ihtar verildi. İki pehlivanın da birbirlerine 30 dakika boyunca üstünlük sağlayamaması sonucu müsabaka puanlama güreşine gitti. Puanlama güreşinde, karşılaşmanın 52'nci dakikasında Feyzullah Aktürk'e ikinci ihtar verildi. Karşılaşmanın 54'üncü dakikasında rakibinin atağına karşılık veren Erkan Taş, Feyzullah Aktürk'ün arkasına geçip puan alarak karşılaşmayı kazandı.

Güreş sonunda duygularını paylaşan Erkan Taş, "Şuan rüyada gibi hissediyorum kendimi, deden toruna gelen bir sevda bu, çocukluk hayalimiz. Şükürler olsun altın kemer kazandık. Buradan ustalarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsun, var olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Bundan sonra bu sahaya artık altın kemer için geleceğiz. İnşallah altın kemer kazanmak nasip olur" dedi.

Ödül töreninde başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Toplam 14 boyda gerçekleştirilen ödül törenine Bakan Bak'ın yanı sıra, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile çok sayıda milletvekili, eski bakan ve eski milletvekili ve belediye başkanları katıldı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“ Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti 4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
8 yıllık ara sona erdi Nebahat Çehre ekranlara dönüyor 8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor

20:08
Bu kadarına da pes Kritik maça saatler kala yaptıklarına bakın
Bu kadarına da pes! Kritik maça saatler kala yaptıklarına bakın
20:04
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçecek
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek
19:49
İsmail Kartal’dan onay geldi: Forvete onu istiyorum
İsmail Kartal'dan onay geldi: Forvete onu istiyorum
19:22
Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump’a suikast çağrısı
Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı
18:01
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
16:57
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 20:23:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.