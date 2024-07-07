Kırkpınar'da finalistler belli oldu - Son Dakika
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Spor

Kırkpınar'da finalistler belli oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalan başpehlivanlar Mustafa Taş ve Yusuf Can Zeybek oldu. Yarı final müsabakalarında rakiplerini yenen başpehlivanlar, finalde başpehlivanlık için mücadele edecek.

07.07.2024 19:14
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- Kırkpınar'da finalistler belli oldu

EDİRNE - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalan iki başpehlivan belli oldu. Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek mücadele edecek.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda son gün kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Nefeslerin tutulduğu başpehlivanlık müsabakalarında yarı final müsabakaları gerçekleştirildi. Rakipleriyle kol bağlayan 4 başpehlivandan 2'si rakibi yenerek finale yükseldi. Kurada rakipleriyle eşleşen başpehlivanlardan Mustafa Taş rakibi Serhat Gökmen'i devirerek finale yükseldi. Yusuf Can Zeybek ile Hüseyin Gümüşalan arasındaki müsabaka ise 1 saat 9 dakika sürerken, Yusuf Can adını finale yazdırmayı başardı.

Finalde Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek başpehlivanlık için kozlarını paylaşacak.

Yarı finalde rakiplerine yenilerek, bu yıl ki Kırkpınar'a veda eden başpehlivanlar Serhat Gökmen ve Hüseyin Gümüşalan oldu.

İlerleyen saatlerde müsabakasının tamamlanmasıyla 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı belli olacak.

Kaynak: İHA

Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da finalistler belli oldu - Son Dakika

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