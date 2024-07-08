Spor

- Kırkpınar'da hamam geleneği bozulmadı

EDİRNE - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna takan Yusuf Can Zeybek, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı.

Kıran kırana mücadelelerle gerçekleşen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı. Antalyalı başpehlivan Zeybek, Er Meydanı'ndan fayton ile çarşı merkeze geldi. Zeybek, ardından boynuna taktığı altın kemeri ile Edirnelileri selamladı. Başpehlivan Zeybek daha sonra tarihi Saray Hamamı'na gitti.

Zeybek altın kemeri kazandığı için mutlu olduğunu belirterek hedefinin 3. kez başpehlivan olup kemerin ebedi sahibi olmayı planladığını söyledi.