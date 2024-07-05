Kırkpınar Er Meydanı Yenilenecek - Son Dakika
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Spor

Kırkpınar Er Meydanı Yenilenecek

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar Er Meydanı'nın yenileneceğini açıkladı. Türkiş, ata sporu yağlı güreşe katkıda bulunmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yeni sistemin Kırkpınar'a zarar vermek değil, Kırkpınar'ı kurtarmak amacıyla yapıldığını ifade eden Türkiş, Kırkpınar Er Meydanı'nın en kısa zamanda hayata geçmesi için adım attıklarını söyledi. Ağalık ihalesinin 22 milyon 222 bin lira bedelle açılacağını duyuran Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise er meydanının yenilenmesini desteklediğini belirtti.

05.07.2024 17:07
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar Er Meydanı'nın yenileneceğini belirtti.

Türkiş, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, ata sporu yağlı güreşe katkıda bulunmak için hep birlikte çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılımın bu yıl başlanan lig usulüyle belirleme sisteminin Kırkpınar'ı taçlandıracağını aktaran Türkiş, "Yeni sistemin Kırkpınar'a zarar vermek değil Kırkpınar'ı kurtarmak amacıyla yapıldığını ifade ettik. Herkesin katılmasının serbest olduğu yer değerli bir yer değildir. Katılımın belirli kurallara bağlandığı objektif kriterlerle korunduğu yerler değerlidir, biz de Kırkpınar'da bunu yaptık." dedi.

Kırkpınar daveti dolayısıyla Ankara'da çeşitli ziyaretler ve temaslarda da bulunduklarını anlatan Türkiş, Kırkpınar Er Meydanı'nın yenilenmesi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yeni er meydanının en kısa zamanda hayata geçmesi için adım attıklarını belirten Türkiş, "Kesinlikle Kırkpınar'ın saha sorunu çözülecek. Valimiz, Belediye Başkanımız, Kırkpınar Ağamız bu konuya vakıf ve konu değerlendiriliyor. Edirne'ye Kırkpınar'a yakışır bir güreş sahası yapılacak ve hepimiz bundan mutluluk duyacağız." diye konuştu.

Er meydanının aynı yerinde kalmasını desteklediğini anlatan Türkiş, yerle ilgili tüm dinamiklerin bir araya gelip karar vereceğini kaydetti.

Ağalık ihalesi 22 milyon 222 bin lira bedelle açılacak

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de Kırkpınar'da uzun yıllar ağalık yaptığını ve artık Kırkpınar ağalığını taşıyacak birine devretmek istediğini anlattı.

Kırkpınar Ağalığı ihalesini 22 milyon 222 bin lira bedelle açacağını aktaran Selim, "Bu işin parayla alakası yok, benim yapmış olduğum yardımlara bakarsan Kırkpınar'da bana daha 50 yıl ağalık yaptırırdı." dedi.

Selim, er meydanının yenilenmesini desteklediğini, bu konuyla ilgili gereken desteği de vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kırkpınar Er Meydanı Yenilenecek - Son Dakika

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