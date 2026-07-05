Kırkpınar Finali: Aktürk ve Taş Karşılaşacak - Son Dakika
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Kırkpınar Finali: Aktürk ve Taş Karşılaşacak

Kırkpınar Finali: Aktürk ve Taş Karşılaşacak
05.07.2026 17:40
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665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk ile Erkan Taş finalde buluşacak.

EDİRNE'de gerçekleştirilen 665'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final güreşi yapacak iki isim belli oldu. Büyük organizasyonun finalinde Feyzullah Aktürk ile Erkan Taş karşılaşacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde, Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan 40 başpehlivandan adını yarı finale yazdıran dört pehlivanın karşılaşmaları geride kaldı. Rakibi 2022 başpehlivanı Mustafa Taş'ı yenen Feyzullah Aktürk adını finale yazdırdı. Erkan Taş ise Seçkin Duman'ı yenerek finale çıktı.

KİMLERİ ELEDİLER?

Erkan Taş son 32 turunda İsmail Balaban'ı, son 16'da Mehmet Yeşil'i, çeyrek finalde Ali Gürbüz'ü, yarı finaldeyse Seçkin Duman'ı eledi. Feyzullah Aktürk ise son 32'de Mustafa Batu'yu, son 16'da Yıldıray Pala'yı, çeyrek finalde Orhan Okulu'yu, yarı finaldeyse Mustafa Taş'ı eledi.

BİLAL ERDOĞAN VE DERVİŞOĞLU SARAYİÇİ'NDE

Öte yandan, 665'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final müsabakalarını izlemek üzere Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Sarayiçi Er Meydanı'na geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kırkpınar Finali: Aktürk ve Taş Karşılaşacak - Son Dakika

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