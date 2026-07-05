Kırkpınar'ın efsane ağasının kardeşinden çağrı: "Ata sporuna daha fazla sahip çıkılmalı" - Son Dakika
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Kırkpınar'ın efsane ağasının kardeşinden çağrı: "Ata sporuna daha fazla sahip çıkılmalı"

Kırkpınar\'ın efsane ağasının kardeşinden çağrı: "Ata sporuna daha fazla sahip çıkılmalı"
05.07.2026 20:57  Güncelleme: 21:06
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin eski ağasının kardeşi Osman Şahin ve Erbaa Güreş Spor Kulübü Başkanı Mehmet Özdilek, organizasyonun eski atmosferini özlediklerini belirterek, pehlivanlara daha iyi imkanlar sağlanması ve genç güreşçilerin katılımının kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 1996, 1997, 1998 ve 1999 yıllarındaki efsane ağası merhum Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin, tarihi organizasyonun eski coşkusunu özlediklerini belirterek, Kırkpınar'ın daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Erbaa Güreş Spor Kulübü Başkanı Mehmet Özdilek ise ata sporunun geleceği için pehlivanlara daha iyi imkanlar sağlanması ve genç güreşçilerin Kırkpınar'a katılımının kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

"Eski Kırkpınar'ın coşkusu bambaşkaydı"

Kırkpınar'ın unutulmaz ağalarından merhum Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin, organizasyonun geçmiş yıllardaki atmosferini özlediklerini belirterek, "Rahmetli ağabeyim döneminde burada adım atacak yer olmazdı. Şimdi biraz daha sakin görünüyor. Elbette ilerleyen yıllarda daha iyi olacağını umut ediyorum. Organizasyonda bazı değişiklikler var ancak eski atmosferi tam anlamıyla göremiyoruz. Bunun farklı nedenleri olabilir. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Yöneticilerimizin de zamanla daha iyi çalışmalar yapacağına inanıyorum. Herkes Kırkpınar için elinden gelen hizmeti veriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha güzel bir organizasyon olur" dedi.

"Kırkpınar, Türk güreşinin ortak değeridir"

Yaklaşık 35 yıldır Kırkpınar'ı takip ettiğini belirten Erbaa Güreş Kulübü Başkanı Mehmet Özdilek ise, "Önce sporcu, ardından yönetici, şimdi de kulüp başkanı olarak Kırkpınar'ın içindeyim. Buraya gelişimizde en büyük pay, merhum Hüseyin Şahin'indir. Kendisi yağlı güreşi Türkiye'nin dört bir yanına tanıttı, bizlere bu kültürü sevdirdi. Ancak son yıllarda yağlı güreş ile minder ve karakucak güreşinin birbirinden uzaklaşması Türk güreşi adına büyük bir tehlike oluşturuyor. Edirne'ye girişte Kırkpınar'ı tanıtan yönlendirme ve tanıtım çalışmalarının yetersiz olması da dikkat çekiyor. Bu eksikliklerin giderilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Pehlivanlar daha iyi şartlarda hazırlanmalı"

Özdilek, başpehlivanlar ve diğer güreşçilerin yıllardır aynı soyunma ve dinlenme alanlarını kullandığını belirterek, pehlivanlara daha modern imkanlar sunulması gerektiğini söyledi. Bakanlık, federasyon, belediye ve güreş ağalarının ortak hareket etmesi gerektiğini ifade eden Özdilek, genç güreşçilerin Kırkpınar'a katılımını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasının ata sporunun geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Özdilek, gerekli adımların atılmaması halinde ilerleyen yıllarda hem sporcu hem de seyirci sayısında düşüş yaşanabileceğini sözlerine ekledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Mehmet Özdilek, Kültür Sanat, Osman Şahin, Etkinlikler, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'ın efsane ağasının kardeşinden çağrı: 'Ata sporuna daha fazla sahip çıkılmalı' - Son Dakika

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