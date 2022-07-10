SPOR Kırkpınar'ın rövanşı Ordu'da alındı - Son Dakika
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SPOR Kırkpınar'ın rövanşı Ordu'da alındı

10.07.2022 22:53

SPOR Kırkpınar'ın rövanşı Ordu'da alındıMustafa KIRLAKALTINORDU (Ordu), (DHA) ? Ordu'nun Altınordu ilçesinde bu yıl 1'incisi düzenlenen yağlı güreş yarışmalarının finalinde karşılaşan Hasan Cengiz, son Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'i yenerek, başpehlivan oldu.

SPOR Kırkpınar'ın rövanşı Ordu'da alındı

Mustafa KIRLAKALTINORDU (Ordu), (DHA) ? Ordu'nun Altınordu ilçesinde bu yıl 1'incisi düzenlenen yağlı güreş yarışmalarının finalinde karşılaşan Hasan Cengiz, son Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'i yenerek, başpehlivan oldu.

Altınordu ilçesinde bu yıl ilk kez 1'inci Altınordu Yağlı Güreş Yarışması düzenlendi. 19 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışmalara 8'i altın kemer sahibi 52 başpehlivan olmak üzere 395 güreşçi katıldı. Güreş müsabakalarını Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşçı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda güreşsever takip etti. Müsabaka öncesinde altın kemer sahibi Recep Kara, Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Fatih Atlı'nın da yer aldığı güreşçiler, dev Türk bayrağı eşliğinde sahada tur attı. Farklı kategorilerde güreşçilerin mücadele ettiği etkinlikte başpehlivanlık kategorisinde Şaban Yılmaz, sakatlığı gerekçesiyle yarışmalardan çekildi.

ŞİMŞEK İLE CENGİZ FİNALE YÜKSELDİ

Kıran kırana geçen başpehlivanlık mücadelelerinde, Recep Kara'yı yenen Cengizhan Şimşek ile Orhan Okulu'yu mağlup eden Hasan Cengiz finale yükseldi. Final müsabakasında yaklaşık 40 dakika boyunca mücadele eden Hasan Cengiz, 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son başpehlivanı Cengizhan Şimşek'i yenerek, Altınordu Yağlı Güreşleri'nin ilk başpehlivanı oldu. Müsabaka sonunda protokol üyeleri, dereceye giren güreşçilere madalya ve kupalarını verilirken, Hasan Cengiz'e ise altın kemer hediye edildi.

Öte yandan, iş insanı Ali Osman Kurul, 152 bin lira bedelle Altınordu Yağlı Güreşleri'nin ağalını kazandı. Kurul, ayrıca bir küçükbaş hayvanının etini de yetim ve öksüz çocuklara ulaştırılmak üzere bağışladı.

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Kaynak: DHA

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