Kırkpınar'ın şampiyonu Orhan Okulu hedeflerini AA'ya anlattı Açıklaması - Son Dakika
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Kırkpınar'ın şampiyonu Orhan Okulu hedeflerini AA'ya anlattı Açıklaması

Kırkpınar\'ın şampiyonu Orhan Okulu hedeflerini AA\'ya anlattı Açıklaması
07.07.2025 11:53
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664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı 36 yaşındaki Orhan Okulu beşinci kez başpehlivanlığı kazanarak kemerin sürekli sahibi olmak istiyor.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı 36 yaşındaki Orhan Okulu beşinci kez başpehlivanlığı kazanarak kemerin sürekli sahibi olmak istiyor.

654, 657, 664 Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Okulu, AA muhabirine, 2015 ve 2018'den sonra bu yıl da altın kemeri almanın nasip olduğunu söyledi.

Kırkpınar'a 6 aylık bir kış sezonu hazırlığından sonra çıktığını belirten Okulu, "Kış sezonunda çok iyi hazırlandık. Haftanın altı günü antrenmanlarımızı yaptık. 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki üç güreşte de final yaptım. İkisinde birinci, birinde ise ikinci oldum. Favori olarak geldim Kırkpınar'a. Burada da altın kemeri tekrar kuşanmak nasip oldum. Çok mutluyum." dedi.

"Puanlamadan önce bitirmeyi planladık"

Okulu, finaldeki rakibi Feyzullah Aktürk'ün minderden geldiğini dile getirdi.

Avrupa şampiyonu olan Aktürk'ü tebrik eden Okulu, şöyle devam etti:

"Kırkpınar'da finale kadar o da zorlu maçlar yaptı. Puanlamayla kazandı. Biz de hocamla puanlamadan önce bitirmeyi planladık. Final güreşinde de sırt aşağı yendik. Kırkpınar'da altın kemer kuşandık bundan sonra önümüze bakıp piyasa güreşlerinde başarılı olmak istiyoruz. Lig güreşleri var önümüzde, bu kemerin hakkını vererek güreşeceğiz. Dört Lig güreşimiz kaldı. Çoğunda zirvedeyiz puan sıralamasında. İnşallah dört güreşi de güzel geçirip 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de şampiyon olmak istiyorum."

"1998'den beri kemeri üç kez üst üste alan yok"

Okulu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İbrahim Türkiş'in teşvik için çeyrek finalden sonra puanlamaya kalmadan yenen pehlivan için ödül koyduğunu hatırlattı.

Çeyrek finalin ardından 8 pehlivan da puanlama dışında sadece kendisinin yeniş yaptığını anlatan Okulu, "Başkanımız ödülü biraz daha yükselterek bizleri mutlu etti. Teşekkür ediyorum başkanıma." ifadelerini kullandı.

Altın kemerini yakan Yusuf Can Zeybek'e de geçmiş olsun dileklerini ileten Okulu, şunları kaydetti:

"Kemerin stresi kolay değil. İki yıl aldıktan sonra kemeri üçüncü yıl daha zor olur. Biz tek kemerle bu kadar tecrübeli olduğumuz halde Kırkpınar sahasına girince bir heyecan oluyor. Yusuf'un heyecanını düşünemiyorum. 1998'den beri kemeri üç kez üst üste alan yok. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuzun 2026 yılında bir kural değişikliğine giderek ayrı ayrı yıllarda da aralıklı da olsa kemeri beş yıl alana kemeri sürekli olarak verecekler. Benim üç yıl oldu. İki defa daha alıp altın kemerin sürekli sahili olmak istiyorum."

Antalya'daki Yörüklerin yağlı güreşe ilgi gösterdiğini kendisinin de Yörük olduğunu belirten Okulu, kemerin sürekli sahibi olarak Antalya'ya götürmek için çalışacağını aktardı.

Orhan Okulu, bu yıl aldığı altın kemeri şehitlere ithaf ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kemer, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'ın şampiyonu Orhan Okulu hedeflerini AA'ya anlattı Açıklaması - Son Dakika

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