Kırkpınar Şampiyonu Selahattin Can\'dan Ziyaret

Edirne'de 664.sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde deste küçük boy kategorisinde Türkiye Şampiyonluğunu elde eden Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selahattin Can, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi ziyaret etti.

Genç pehlivan Can ve okul idarecileri, Şube Müdürü Hayati Duman'ın eşliğinde ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Can, Sünnetci'ye heyecanını ve hazırlık sürecini anlattı.

Ata sporu güreşin genç nesiller tarafından gelecek kuşaklara taşınacak yegane miras olduğuna vurgulayan Sünnetci; "Ülkemizin en köklü güreş organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilimizi başarıyla temsil eden ve şampiyonluğuyla göğsümüzü kabartan sevgili Selahattin'i tebrik ediyor başarılarının daim olmasını temenni ediyorum. Sizler gibi geçmiş kültür ve ananelerimizi gelecek kuşaklara aktaran yiğitlerimiz olduğu sürece bu milletin sırtını hiçbir güç yere getiremez" dedi.

Ziyaret hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR