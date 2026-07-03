Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor
03.07.2026 11:17
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Başpehlivanlar, Kırkpınar'da altın kemer için er meydanında mücadeleye hazırlanıyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını tamamlayan başpehlivanlar, altın kemer için er meydanına çıkacak.

Başpehlivan Mustafa Batu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl iyi bir kış dönemi geçirdiğini söyledi.

Lig dolayısıyla sürekli antrenman yaptığını ifade eden Batu, bu nedenle Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını kaydetti.

Altın kemeri kazanmak istediğini anlatan Batu, "Ben yaşıma göre bayağı tecrübeliyim, 32 yaşındayım ve 10-11 senedir başpehlivanım. Bu süreçte altın kemer almak nasip olmadı. Her başpehlivanın, buraya gelen minikten başa kadar her sporcunun hayali altın kemerdir. Nasip olursa biz de altın kemeri istiyoruz." diye konuştu.

Fiziksel olarak kendisini çok iyi hissettiğini anlatan Batu, kondisyon ve tekniğine çok güvendiğini vurgulayarak rakiplerinin hepsinin oldukça güçlü olduğunu ifade etti.

Susuz: "En büyük hedefimiz Kırkpınar"

Başpehlivan Onur Susuz ise bu yıl ilk kez başpehlivanlık kategorisinde güreş tutacağını belirtti.

Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını belirten Susuz, "En büyük hedefimiz Kırkpınar. O yüzden stresimiz de en yukarıda. En iyi şekilde mücadelemizi vermeye geldik." ifadelerini kullandı.

Susuz, er meydanında en iyi şekilde mücadele vereceğini ve rakiplerinin de çok güçlü, tecrübeli isimlerden oluştuğunu dile getirdi.

Batmaz: "Hedefim altın kemer"

Başpehlivan Ali İhsan Batmaz da kış mevsiminden bu yana Kırkpınar'a hazırlandıklarını aktardı.

Dualı çayıra çıkacak olmaktan dolayı çok heyecanlı olduklarını ifade eden Batmaz, "Hedefimiz yıllardır olduğu gibi her zaman Kırkpınar. Geçen yıl Kırkpınar'da üçüncü olmuştum, kemeri kıl payı kaçırdım. Bunun da farkındayım. Hedefim altın kemer." dedi.

"Dersine çok iyi çalıştığını" anlatan Batmaz, bu yıl şansının yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Doğan: "İyi hazırlandım"

Başpehlivan Enes Doğan da altın kemer için sonuna kadar mücadele edeceğini kaydetti.

Geçen yıl sakatlık yaşadığını hatırlatan Doğan, "Kendimi iyi hissediyorum, iyi hazırlandım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ali İhsan Su, Enes Doğan, Susuz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor - Son Dakika

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