Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlar Mücadele Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlar Mücadele Edecek

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlar Mücadele Edecek

08.07.2023 15:29

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde 53 başpehlivan mücadele edecek. Pehlivanlar son hazırlıklarını yaparak er meydanına geldi. Başpehlivanlar, altın kemeri takmak için mücadele edeceklerini ifade etti. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz. Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kayıtlarda pehlivanlar 2 gün boyunca boylarına göre ayrıldı. Başpehlivanlık kategorisinde 53 başpehlivan, altın kemer için mücadele edecek. 2023 Kırkpınar yağlı güreşleri 7 Temmuz Cuma günü 09.00'da başlayacak ve 2 gün boyunca devam edecek. Organizasyonun son başpehlivanı Mustafa Taş, güreşlere iyi hazırlandığını belirtti ve kemer almak istediğini söyledi. Başpehlivanlardan Orhan Okullu da son hazırlıklarını yaparak er meydanına geldi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde 53 başpehlivan mücadele edecek. Pehlivanlar son hazırlıklarını yaparak er meydanına geldi. Başpehlivanlar, altın kemeri takmak için mücadele edeceklerini ifade etti. İşte EDİRNE KIRKPINAR GÜREŞLERİ CANLI İZLE 2023! Kırkpınar Güreşleri canlı izleme linki! Kırkpınar Güreşleri nereden canlı izlenir?

EDİRNE KIRKPINAR GÜREŞLERİ CANLI İZLE 2023

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz. Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kayıtlarda pehlivanlar 2 gün boyunca boylarına göre ayrıldı. Başpehlivanlık kategorisinde 53 başpehlivan, altın kemer için mücadele edecek. 2023 Kırkpınar yağlı güreşleri 7 Temmuz Cuma günü 09.00'da başlayacak ve 2 gün boyunca devam edecek. TRT Spor Yıldız resmi Twitter hesabından Kırkpınar yağlı güreşlerine ilişkin yapılan duyuru ise şu şekilde;

???>? 622. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan TRT ekranlarında yaşanacak!

?? 7-8-9 Temmuz
?? @trtspor & @trtsporyildizpic.twitter.com/0eSar4Z0Kc

TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 3, 2023

Organizasyonun son başpehlivanı Mustafa Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşlere çok iyi hazırlandığını söyledi. Kırkpınar'ın olimpiyat niteliğinde olduğunu anlatan Taş, "İlk yılımda kemer almak nasip oldu çok mutluyum. İnşallah yeniden kemer almak istiyorum." dedi. Başpehlivanlardan Orhan Okullu, ise son hazırlıkları yaparak er meydanına geldiğini bildirdi.

YORUMLAR
500

Kırkpınar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlar Mücadele Edecek - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Sanatçı Özkan Uğur'un Ölümü Sonrası Taziye Paylaşımları
17:02 Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu
16:45 Rusya'ya giden Fenerbahçe'ye, Dinamo Kiev'den çok sert tepki: Terörizmin kanlı parasını kabul ettiniz
16:41 Dinamo Kiev'den Rusya'ya giden Fenerbahçe'ye skandal suçlama: Terörizmin kanlı parasını kabul ettiniz
16:30 Usta sanatçı Özkan Uğur, yaşamını yitirdi
16:26 Son Dakika: Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye yapılan yüzde 25'lik zamla ilgili ilk kez konuştu: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz
16:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye yapılan yüzde 25'lik zamla ilgili ilk açıklama: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz
16:12 Bergüzar Korel'in yeni dizisindeki partnerleri Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak oldu
16:08 Projeden projeye koşan Bergüzar Korel'in partnerleri Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 17:25:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlar Mücadele Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement