Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Çeyrek Finalistler Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Çeyrek Finalistler Belli Oldu

Geniş Video İzle

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 16'ya kalan başpehlivanlar belirlendi. Çeyrek finale yükselen isimler arasında Serhat Gökmen, Mustafa Arslan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz ve Mustafa Taş yer alıyor. Öte yandan, 2022 Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Mustafa Taş'a yenilerek erken veda etti.

06.07.2024 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SON 16 KARŞILAŞMALARI

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, son 16'ya ismini yazdıran başpehlivanlar kuralarını çekti. Yarın gerçekleştirilecek çeyrek final öncesi başpehlivanların bugünkü son karşılaşmalarında eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Yusuf Can Zeybek - Yıldıray Akın, Orhan Okulu - Mustafa Taş, Ali Gürbüz - Feyzullah Aktürk, Hüseyin Gümüşalan - Mustafa Doğan Özkaya, Serhat Gökmen - Osman Kan, İsmail Koç - Mustafa Arslan, Mustafa Batu - Hamza Özkaradeniz, Ertuğrul Dağdeviren - Enes Doğan

ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini yenerek çeyrek finale kalan isimler; Serhat Gökmen, Mustafa Arslan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Taş oldu.

OKULU'DAN ERKEN VEDA

Öte yandan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 654 ve 657'inci Kırkpınar Güreşleri birincisi Orhan Okulu, 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş'a yenilerek, organizasyona erken veda etti. Okulu, yenilginin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Çeyrek Finalistler Belli Oldu
Kaynak: DHA

Yusuf Can Zeybek, Mustafa Arslan, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Enes Doğan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Çeyrek Finalistler Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Hollanda’yı elersek işimiz daha da zor A Milli Takım’a dişli rakip Hollanda'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım'a dişli rakip
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:18 Sopa ve bıçaklarla saldırdılar Giresun’da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Sopa ve bıçaklarla saldırdılar! Giresun'da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
17:47 Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti! Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar
17:19 Görüntüler görmeye değer Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur?
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 22:09:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Çeyrek Finalistler Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement