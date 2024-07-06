Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Çeyrek Finalistler Belli Oldu

SON 16 KARŞILAŞMALARI
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, son 16'ya ismini yazdıran başpehlivanlar kuralarını çekti. Yarın gerçekleştirilecek çeyrek final öncesi başpehlivanların bugünkü son karşılaşmalarında eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Yusuf Can Zeybek - Yıldıray Akın, Orhan Okulu - Mustafa Taş, Ali Gürbüz - Feyzullah Aktürk, Hüseyin Gümüşalan - Mustafa Doğan Özkaya, Serhat Gökmen - Osman Kan, İsmail Koç - Mustafa Arslan, Mustafa Batu - Hamza Özkaradeniz, Ertuğrul Dağdeviren - Enes Doğan
ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini yenerek çeyrek finale kalan isimler; Serhat Gökmen, Mustafa Arslan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Taş oldu.
OKULU'DAN ERKEN VEDA
Öte yandan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 654 ve 657'inci Kırkpınar Güreşleri birincisi Orhan Okulu, 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş'a yenilerek, organizasyona erken veda etti. Okulu, yenilginin ardından büyük üzüntü yaşadı.
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