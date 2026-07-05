Verdiği sözü tuttu! Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Verdiği sözü tuttu! Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi

05.07.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda yerinden takip etti ve açıklamalarda bulundu.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde büyük heyecan Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda büyük bir heyecanla devam ediyor.

KIRKPINAR'DA ALİ KOÇ SÜRPRİZİ

Birçok ünlü isim dev heyecanı yerinde takip ederken, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç da 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda hazır bulundu. 

Verdiği sözü tuttu! Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi

''DAHA YÜKSEKLERE TAŞIMALIYIZ''

Kırkpınar'a ilk kez katılım gösterdiğini belirten Ali Koç, "İlk defa buradayım. Söz vermiştim. Bugüne nasip oldu. Başkanımız da bize güzel ev sahipliği yapıyor. Bir geleneği burada seyretmeye geldik. Dünyadaki en eski sporlardan biri hatta en eskisi, ülke tanıtımı için de çok önemli bir fırsat. Milyonların seyrettiği bir spor. Belki de futbol maçları kadar rating alır diye düşünüyorum. Hep birlikte omuz omuza vererek geleneğimizi daha yükseklere taşımalıyız." dedi. 

Fenerbahçe, Kırkpınar, Ali Koç, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Verdiği sözü tuttu! Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Şerif Şuvak Mehmet Şerif Şuvak:
    başkan güreşe de el atmayaydın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
6 ilde “modem dolandırıcılığı“ operasyonu: 31 kişi tutuklandı 6 ilde "modem dolandırıcılığı" operasyonu: 31 kişi tutuklandı

15:38
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia Macron’dan Türkiye talimatı geldi
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi
15:10
NATO Zirvesi öncesi Putin’den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
15:03
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası’nın az gollü geçmesi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
14:44
Kuyumcularda yeni dönem Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
14:23
Mert Hakan Yandaş’tan olay karar Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
Mert Hakan Yandaş'tan olay karar! Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
13:50
Bir ilk yaşanıyor İşte Özgür Özel’in masasındaki anket sonuçları
Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları
13:28
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
12:32
Yunanistan’dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
11:34
Diyarbakır’da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 16:16:58. #7.12#
SON DAKİKA: Verdiği sözü tuttu! Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.