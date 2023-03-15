Kırmızı kart yiyen Belhanda'ya, Adana Demirspor'dan cep yakan ceza - Son Dakika
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Kırmızı kart yiyen Belhanda'ya, Adana Demirspor'dan cep yakan ceza

15.03.2023 09:54

Adana Demirspor ile Trabzonspor arasında oynanan futbol müsabakasında 22. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atılan Younes Belhanda'ya, kulübü tarafından 180 bin Euro para cezası verildi. Demirspor'dan yapılan açıklamada, Faslı futbolcunun kadro dışı bırakılmadığı ve cezasını tamamlamasının ardından takıma geri döneceği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Adana Demirspor'da Belhanda rakibine yaptığı hareket sonrası 22. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Faslı futbolcu, TFF tarafından PFDK'ya da sevk edildi.

180 BİN EURO CEZA ALDI

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Belhanda'ya 180 bin euro para cezası verildiği aktarıldı. Adana Demirspor, Belhanda'nın kadro dışı kalmadığını, cezasını tamamlamasının ardından takıma döneceğini duyurdu.

Yaptığı hareket pahalıya patladı! Adana Demirspor'dan Belhanda'ya ceza

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Akdeniz ekibiyle bu sezon 21 mücadelede forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 5'de asist kaydetti. Öte yandan gördüğü kartlarla da gündeme gelen Belhandanın, 5 sarı ve 2'de kırmızı kartı bulunuyor.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde;

Yaptığı hareket pahalıya patladı! Adana Demirspor'dan Belhanda'ya ceza
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Adana Demirspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırmızı kart yiyen Belhanda'ya, Adana Demirspor'dan cep yakan ceza - Son Dakika


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