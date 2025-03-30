Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbinin kader anını yorumladı - Son Dakika
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Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbinin kader anını yorumladı

Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbinin kader anını yorumladı

beIN Trio ekibi, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından hakem Yasin Kol'un kararlarını ele aldı. Frankowski'nin kırmızı kartı konusunda Bülent Yıldırım, sarı kartın yeterli olduğunu belirtirken, Bahattin Duran ve Deniz Çoban kırmızı kartın daha uygun olacağını düşündü. Yorumcular, ayrıca Barış Alper'in Masuaku'ya yaptığı müdahalede ikinci sarı karttan ihraç edilmesi gerektiğini belirtti.

30.03.2025 07:36
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beIn Trio ekibi, dün akşam oynanan ve 2-1 siyah-beyazlıların kazandığı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından hakem Yasin Kol'un kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Frankowski'nin kırmızı kartı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Bariz gol şansı kriterleri belli. Topun kaleye mesafesi, rakip oyuncuların konumu, atağın yönü, topun kontrol olasılığı... Top evet kontrolde, rakip oyuncu engelleyecek kimse yok, diğer bütün kriterler tutuyor. Top ceza alanı ön çizgisine paralel alınmış. İçeri doğru kontrol etse yüzde yüz kırmızı kart ve bariz gol şansı diyeceğim. Sahada hakem kararı desteklenmeli. Sarı kart yeterli. Hakemin sübjektif içerikte değerlendirme yapacağı pozisyon olduğu için atağın geneli itibarıyla hakemin sarı kartını kabul ederim. Hakem sarı da verse kırmızı da verse saygı duyulacak pozisyon.

Bahattin Duran: Sarı kart veren hakemi eleştirmem. Teraziye koysam yüzde 60-70 kırmızı derim. Kırmızıya daha yakınım sahada. Yüzde yüz gol şansı diyemiyorum.

Deniz Çoban: Oyuncu topu güzel kontrol etmiş, yetişebilecek en yakın oyuncu Abdülkerim 'bana göre' burada oyuncu topu stop edip dönüp, cephesini kaleye dönüp şutunu atana kadar yetişebilecek hiçbir oyuncu yok. Hakemin sarı kart kararı yanlış. Sahada kırmızı kart olmalıydı.

Barış Alper'in Masuaku'ya müdahalesinde ikinci sarı kart gerekir mi?

Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbinin kader anını yorumladı

Bahattin Duran: Yardımcı hakemden yardım etmesini beklerdim. Topun üstünden ayakkabısına, net bir şekilde bileğe bastı. Kontrolsüz basma. Faulle birlikte sarı kart olmalı. Bu pozisyon faul, Barış Alper'e ikinci sarı kart ve ihraç gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Biraz daha yukarıdan olsa kırmızı kart derdim. Kramponun tabanı, krampona bastı. Kesinlikle ikinci sarı kart. Bile isteye yaptı. Oyundan ihraç edilmeliydi.

Deniz Çoban: Barış Alper ne yaptığının farkında ve durdu. Ona rağmen hakem devam ettirdi. Bu gol olsa VAR karışacak, kırmızı kart çıkacak, gol iptal edilecek.

Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, beIN, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbinin kader anını yorumladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Chen Medya :
    Adam son adam potansiyel gol pozisyonu var sari uygun diyen Bülent efendi sen boşuna senelerdir hakemlik yapmışsın bide bein de çalışıyor sun 9 13 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    fetoyla bağıntıları olanlar belli ediyor kendini 8 0 Yanıtla
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