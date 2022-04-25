Kırşehir 55 ilden 850 güreşçiye ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Kırşehir 55 ilden 850 güreşçiye ev sahipliği yapacak

25.04.2022 13:13
Kırşehir 55 ilden 850 güreşçiye ev sahipliği yapacak

Kırşehir; 55 ilden 850 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirilecek Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Sitil Türkiye birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Kırşehir; 55 ilden 850 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirilecek Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Sitil Türkiye birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numaz Nafiz Şahin, düzenlediği basın toplantısında hakemler ve teknik heyet dahil şehirde bin 100 kişinin ağırlanacağını söyledi. Spor müsabakalarının il müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Genç Stüdyo' aracılığıyla da canlı izlenebileceğini aktaran Şahin açıklamasında; "Okul sporları 2021-2022 eğitim öğretim yılı faaliyet programları Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Sitil Türkiye birinciliği müsabakaları Kırşehir'de yapılacak. 26 Nisan tarihinde başlayacak müsabakalar için bin 100 kişinin Kırşehir'de olması beklenmekte. Bizler, sporun kalitesinin arttırılması için elimizden gelenin en iyisini yaparken alanlarında uzman sporcuları da şehrimize davet etmekteyiz. Kırşehir sportif anlamda gelişimini sürdürecek" dedi.

Müsabakalar, 26 Nisan tarihinde başlayıp 30 Nisan tarihinde sona erecek. - KIRŞEHİR

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Kırşehir, Türkiye, Nisan, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kırşehir 55 ilden 850 güreşçiye ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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