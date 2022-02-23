Kırşehir Belediyespor: 1-0 - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Belediyespor: 1-0

23.02.2022 15:29
Kırşehir Belediyespor: 1-0

STAT: TarsusHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Cankut Gönenç, Bedirhan SoydemirTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Uğur, Abdussamed (Dk. 58 Azad ), Batuhan (Dk. 66 Yılmaz ), Artun (Dk. 83 Erman ), Hakan, Alperen, Gökhan, Eren (Dk. 58 Sinan ), Volkan Altınsoy, Sefa (Dk.

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Cankut Gönenç, Bedirhan Soydemir

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Uğur, Abdussamed (Dk. 58 Azad ), Batuhan (Dk. 66 Yılmaz ), Artun (Dk. 83 Erman ), Hakan, Alperen, Gökhan, Eren (Dk. 58 Sinan ), Volkan  Altınsoy, Sefa (Dk. 83 Özgür ) Kırşehir Belediyespor: Bekir- Tuğay, Osman, Fatih (Dk. 79 Eren ), Nuh, Hakan (Dk. 46 Volkan  Kılıç ), Oktay (Dk. 80 Hasan ), Serhat (Dk. 71 Zihni ), Sırat, Savaş Yorulmaz (Dk. 71 Savaş Tağa), MertGOL: Dk.30 Uğur (Tarsus İdmanyurdu)

SARI KARTLAR: Abdussamed, Sefa (Tarsus İdmanyurdu) - Osman (Kırşehir Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, sahasında Kırşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.


Kırşehir Belediyespor: 1-0
Kırşehir Belediyespor: 1-0
YORUMLAR
500
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1Kırşehir Belediye Spor: 0 TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1Kırşehir Belediye Spor: 0

Kırşehir Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu, Tarsus, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırşehir Belediyespor: 1-0 - Son Dakika


Son Dakika
15:24 İbrahim Tatlıses'e kötü haber! Proje ihalesi belediye tarafından iptal edildi
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
15:10 Ukrayna'da sivil halktan iç acıtan manzaralar: Okullara giden çocukların giysilerinde kan grupları yazıyor
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:35:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediyespor: 1-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement