Kırşehir Belediyespor Başkanı Bulut görevini bıraktığını açıkladı - Son Dakika
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Kırşehir Belediyespor Başkanı Bulut görevini bıraktığını açıkladı

03.06.2022 20:56
Kırşehir Belediyespor Başkanı Bulut görevini bıraktığını açıkladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Mustafa Bulut, görevini bıraktığını açıkladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Mustafa Bulut, görevini bıraktığını açıkladı.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığı kulüpte, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında başkanlık yaptığını hatırlattı.

Görevde oldukları sürede takımın başarısı için çalıştıklarını vurgulayan Bulut, geçen sezon play off'ta yarı final oynadıklarını, bu yıl ise ligi 8. sırada bitirdiklerini ifade etti.

Bugün itibariyle görevini bıraktığını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Benden desteğini esirgemeyen kentin idarecilerine, kurum müdürlerine, birlikte çalışmaktan keyif aldığım teknik direktör ve ekiplerine, futbolcu kardeşlerime, kulüp çalışanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, kar, kış, yağmur, çamur demeden takımımızı ve bizi destekleyen kıymetli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onur ve şerefimle başkanlığını yaptığım Kırşehir Belediyespor'daki görevimi bugünden itibaren bırakmış bulunmaktayım."

Öte yandan, kulübün basın sözcüsü Battal Çelik de yaptığı açıklamada, "Son 2 sezonda Kırşehir Belediyespor basın sözcülüğü görevini yaptım. Bugün itibari ile büyük bir onurla üstlenmiş olduğum Kırşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ve basın sözcülüğü görevlerimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırşehir Belediyespor Başkanı Bulut görevini bıraktığını açıkladı - Son Dakika

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