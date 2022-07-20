Kırşehir Belediyespor'un ismi ve logosu değişti - Son Dakika
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Kırşehir Belediyespor'un ismi ve logosu değişti

20.07.2022 20:41
Kırşehir Belediyespor'un ismi ve logosu değişti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor'un ismi ve logosu değişerek, Kırşehir Futbol Kulübü olarak tescillendi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor'un ismi ve logosu değişerek, Kırşehir Futbol Kulübü olarak tescillendi.

Kırşehir Belediyespor'un yeni isim ve logosu Güneykent Tesisleri'nde yapılan genel kurulda kabul edildi. Kırşehir Futbol Kulubü olarak belirlenen yeni isim genel kurulun aldığı karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderildi. Genel kurulda açıklamalarda bulunan Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, "Takımın başına ilk geldiğimizde söylediğimiz gibi ismini ve logosunu değiştirdik. Yeni ismiyle inşallah güzel başarılar elde ederiz. Alınan kararıda TFF'ye gönderdik. Bu sezondan oldukça umutluyuz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir Belediyespor, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırşehir Belediyespor'un ismi ve logosu değişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Belediyespor'un ismi ve logosu değişti - Son Dakika
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