22 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

Türkiye Boks Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı.

Kırşehir Spor Salonu'ndaki şampiyonada iki farklı ringde eleme usulüyle yapılan maçların ardından, bugün final müsabakaları gerçekleştirildi.

Sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler 48 kilo: 1. Nurullah Oyan, 2. Salih Samet Okuç, 3. Gökhan Uluağaç ve Özkan Özbay

Erkekler 51 kilo: 1. Mehmethan Çınar, 2. Nihat Adıyan, 3. Mahmut Ali Bayraktar ve Cenker Aksoy

Erkekler 54 kilo: 1. Samet Gümüş, 2. Tolga Kaya, 3. İbrahim Tan ve Tolga Ateş

Erkekler 57 kilo: 1. Tahir Taha Akkoyun, 2. Azad Demirhan, 3. Zelimhan Süleymanok ve Gökay Yılmaz

Erkekler 60 kilo: 1. Yiğit Us, 2. Mizan Akyol, 3. Hakan Öztürk ve Aykut Işık

Erkekler 67 kilo: 1. Mehmet Aydemir, 2. Melih Yıldırım Ballıoğlu, 3. Fatih Kaya ve Ali Burak Erdoğruca

Erkekler 63,5 kilo: 1. Muhammet Sait Budak, 2. Mert Özkök, 3. Yusuf Can Erçin ve Ahmet Duman

Erkekler 71 kilo: 1. Alperen Terzi, 2. Ufuk Kuru, 3. Berkant Afşar ve Cem Kaya

Erkekler 75 kilo: 1. Yusuf Özdemir, 2. Emirhan Kalkan, 3. Haktan Bayraktar ve Emre Parlak

Erkekler 80 kilo: 1. Kaan Aykutsun, 2. İslam Uçan, 3. Uğur Mert ve Haydar Yusuf

Erkekler 86 kilo: 1. Emrah Yaşar, 2. Samet Ersoy, 3. Eray Yavaş ve Bedirhan Taşdelen

Erkekler 92 kilo: 1. Emir Büyükdağ, 2. Mirk Hayol Mammodov, 3. Abuzer Topaloğlu ve Tolga Kahramanoğlu

Erkekler +92 kilo: 1. Uğur Aydemir, 2. Sacit Topuz, 3. Emir Şimşek ve Yusuf İrenci

Kadınlar 48 kilo: 1. Erivan Barut, 2. Melikenur Güneş, 3. Büşra Taşdemir ve Esma Karakoç

Kadınlar 50 kilo: 1. Rabia Topuz, 2. Fatma Zehra Kol, 3. Ebrar Bozkurt ve Gülsu Vergili

Kadınlar 52 kilo: 1. Hatice Akbaş, 2. Gizem Kocaoğlu, 3. Aleyna Demirkır ve Elif Sultan Yaşar

Kadınlar 54 kilo: 1. Gamze Soğuksu, 2. Beyza Saraçoğlu, 3. Arife Yeliz Altın ve Zehra Milli

Kadınlar 57 kilo: 1. Esra Özyol, 2. Buse Büşra Saygılı, 3. Güler Deniztopuz ve Senanur Yüksel

Kadınlar 60 kilo: 1. Gizem En, 2. Sevgi Doğan, 3. İlke Yağmur Peksen ve Damlanur Karasal

Kadınlar 63 kilo: 1. Gizem Özer, 2. Esra Akbal, 3. Elif Zeyrek ve Busenur Çallı

Kadınlar 66 kilo: 1. Berfin Polat, 2. Gülay Arslan, 3. Berfin Kabak ve Minel Akpınar

Kadınlar 70 kilo: 1. Esmanur Koç, 2. Gülcan Arga, 3. Aysun Demir ve İlayda Sıla Yurttutan

Kadınlar 75 kilo: 1. Açelya Ünlü, 2. Sıla Üçyıldız, 3. Selmur Şimşek

Kadınlar 81 kilo: 1. Dilara Köseoğlu, 2. Serdem Bulut, 3. Gülperi Gizem Demirci ve Zehra Aslantaş

Kadınlar +81 kilo: 1. Sueda Şahin, 2. Silver Mihriban Güneli, 3. Şeyma Düztaş ve Ayşe Gül Arslan

Dereceye giren sporculara madalyaları Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, Türkiye Boks Federasyonu Kırşehir Temsilcisi Zafer Çam ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.