Kırşehir'de Dağcılar Aliöllez Zirvesine Tırmandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Dağcılar Aliöllez Zirvesine Tırmandı

Kırşehir\'de Dağcılar Aliöllez Zirvesine Tırmandı

Kırşehir'deki dağcılar, Aliöllez Dağı zirvesine tırmanarak Türk Bayrağı açtı ve İstiklal Marşı okudu.

06.05.2025 16:02
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Kırşehir'de dağcılar, Kaman İlçesinde yer alan 1528 metre yüksekliğindeki Aliöllez Dağı zirvesine tırmanış düzenledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinin 2025 yılı faaliyetleri kapsamında Kaman İlçesi İbrişim köyü yakınındaki Aliöllez Dağı'na tırmanış programladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen faaliyete dağcılar ve afet gönüllülerinden oluşan 18 kişi katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Erdal Özbek, dağcıları, tırmanış rotası, kullanılacak malzemeler, olası olumsuz durumlarda yapılacaklar, çevresel hassasiyetler, dağcılık etiği ve yürüyüş kuralları hakkında bilgilendirdi.

Hirfanlı Baraj Gölü'nün yakınındaki Aliöllez Dağı'na tırmanışa geçen dağcılar, oldukça dik bir etapta zaman zaman sert esen rüzgarın etkisiyle zorlu anlar yaşadı.

Zirveye ulaşan dağcılar, Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Tırmanışa katılanlardan Mehmet Kocamış, birçok tarihi ve kültürel değeri de görme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Meryem Cengiz ise eşsiz bir manzarayla karşılaştıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kırşehir'de Dağcılar Aliöllez Zirvesine Tırmandı - Son Dakika

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