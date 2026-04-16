Kırşehir FK, Ligde Kalmayı Başardı
16.04.2026 17:28
Başkan Torun, yeni sezona umutlu ve şehirle iş birliği vurgusu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nün başkanı Çağatay Han Torun, ligde kalmayı başardıklarını ve yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Torun, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 2025–2026 sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Henüz bir maç kalmasına rağmen geçen hafta alınan neticeyle 3. Lig'de kalmayı başardıklarını belirten Torun, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Torun, takımın sürdürülebilir bir başarı yakalaması için şehirdeki tüm dinamiklerin aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini, özellikle bürokrasi, iş dünyası ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesini beklediklerini ifade etti.

Kulübün bu yıl hem sportif hem de mali açıdan zorlu bir süreci geride bıraktığını anlatan Torun, sezon boyunca verilen desteklerin kulübün ayakta kalmasında kritik rol oynadığını ve sınırlı imkanlara rağmen önemli bir mücadele ortaya koyduğunu dile getirdi.

Torun, yeni sezonda başarılı olmak istedikleri, umutlarını hep diri tuttuklarını, bu anlamda şehrin kenetlenerek kendilerine katkı sunmasını ve destek vermelerini isteyerek, takımı çok daha başarılı bir yere getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplantıya, Asbaşkan Mehmet Işık, kulüp yönetimi ve teknik heyet katıldı.

Kaynak: AA

