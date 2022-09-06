Kırşehir FK Teknik Direktörü görevini bıraktı

Kırşehir FK Kulüp Başkanı Teknik Direktör Sinan Özdaoğan'ın görevini bıraktığını sosyal medya hesabından 'Kıymetli Ağabeyim' notuyla paylaştı. Torun, "Kıymetli ağabeyi kıymetli hocamız Sinan Özdoğan ile yaptığımız görüşme sonucu takımımızın zarar görmemesi adına kırgınlık ve dargınlık olmaksızın yol ayrılığına karar verdik. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

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