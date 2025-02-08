Kış Sporları Kampı'nda Eğlenceli Anlar - Son Dakika
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Kış Sporları Kampı'nda Eğlenceli Anlar

Kış Sporları Kampı\'nda Eğlenceli Anlar

Erzurum'da düzenlenen kampta 120 üniversite öğrencisi, kış sporlarını deneyimleyerek keyif aldı.

08.02.2025 11:46
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı"na katılan 45 şehirden kız 120 üniversite öğrencisi, curling, kayak, buz pateni gibi kış spor branşlarını ilk kez yapma fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek, öğrencilerin sadece sportif faaliyetlere değil eğitim, kültür ve sanat alanında da donanımlı yetişmeleri için bakanlığın birçok projesinin olduğunu söyledi.

Kentte düzenlenen kış kampının da bunlardan olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Misafir öğrencilerimiz kamp boyunca kış sporlarından buz pateni, curling ve kayak yapıyor. Birçoğu ilk defa bu sporları yapıyor ve bundan çok keyif alıyor. Bunun yanında kültür sanat faaliyetlerimiz de oluyor. Hem eğleniyorlar hem spor yapıyorlar. Yarınlarımızın teminatı gençlerimizin sağlıklı şekillenmesi adına çok güzel bir proje. Bu proje de Erzurum'da güzel şekilde yürütülüyor." dedi.

Şimşek, gelen öğrencilere sadece kış sporlarını tanıtmayı değil, aynı zamanda şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini de göstermeyi amaçladıklarını, gençlerden bu anlamda olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Kültür kaynaşmasının öneminden bahseden Şimşek, "Gelen öğrencilerimizin hemen hepsi, kültür elçisi olacaklarını söylüyorlar. Bu dönüşleri almak çok mutlu edici. Bu aynı zamanda projenin amacına ve ruhuna hizmet ettiğini gösterir." diye konuştu.

Öğrenci Ceylan Atar: "Çok verimli, çok eğlenceli geçiyor"

Kampa katılan Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ceylan Atar ise günlerinin çok keyifli geçtiğini anlattı.

İlk defa kış sporlarını deneyimlediğini söyleyen Atar, "Her şey çok eğlenceli. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Daha önce hiç kış sporları yapmamıştım. Kayak yapmaya gittik. Bugün de buz pateni yapıyoruz. Çok verimli, çok eğlenceli geçiyor." ifadelerini kullandı.

Mardin Artuklu Üniversitesinden kampa katılan Ravşan Arslan da çok eğlendiklerini ve ilk defa kış sporları yapma fırsatı bulduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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