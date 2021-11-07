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Kıtalar arası maratonda şampiyon Bağcılar Belediyesi oldu - Son Dakika

Kıtalar arası maratonda şampiyon Bağcılar Belediyesi oldu

07.11.2021 16:13
Kıtalar arası maratonda şampiyon Bağcılar Belediyesi oldu

Bağcılar Belediyesi engelli sporcuları, dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olan ve bu yıl 43.'sü düzenlenen İstanbul Maratonu'nda bütün kupaları topladı.

Bağcılar Belediyesi engelli sporcuları, dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olan ve bu yıl 43.'sü düzenlenen İstanbul Maratonu'nda bütün kupaları topladı. Şampiyonları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Onların bu azmi, çalışması ve başarısı herkese örnek olsun" dedi.

"Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen İstanbul Maratonu bu yıl 43. kez koşuldu. 20 bini çipli sporcu ve 20 bini halk koşucusu olmak üzere 40 bin kişinin katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Takımından 7 sporcu yer aldı.

Startı Altunizade'den verilen yarışmada Bağcılarlı sporcular, tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen koşucular, yarışı Sultanahmet Meydanı'nda tamamladı. Maratondaki parkurda çok iyi bir performans sergileyen Bağcılarlı atletler, geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de ipi en önde göğüslemeyi başardı. 42 kilometrelik tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Birol Kamar birinci, Muhammed Safa Bakan ikinci, Ömer Cantay ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Hamide Doğangün ilk sırayı, Zübeyde Süpürgeci ikinci sırayı Zeynep Acet ise üçüncü sırayı alarak büyük başarı gösterdi. Nurşah Usta ise yarışmayı dördüncü tamamladı.

"Bu başarı herkese örnek olsun"

Şampiyon olmanın mutluluğunu yaşayan Hamide Doğangün, "İstanbul maratonu bu sene de güzel geçti yine şampiyon olduk. Parkur zordu ama elimden gelenin en iyisini yaptım ve birinci oldum. Bağcılar Belediyesi'ni en iyi şekilde temsil ediyoruz" dedi.

"Onların bu azmi çalışması ve başarısı herkese örnek olsun"

Başarılarından dolayı sporcuları kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, "İki kıtayı birleştiren ve tüm dünyanın izlediği maratonda bize bu gururu yaşatan atletlerimizi tebrik ediyorum. Onların bu azmi, çalışması ve başarısı herkese örnek olsun" diye konuştu.

Etkinlik sonunda düzenlenen törenle ödülleri ve kupaları sporculara takdim edildi. - İSTANBUL

Kıtalar arası maratonda şampiyon Bağcılar Belediyesi oldu
Kıtalar arası maratonda şampiyon Bağcılar Belediyesi oldu
Kıtalar arası maratonda şampiyon Bağcılar Belediyesi oldu
Kıtalar arası maratonda şampiyon Bağcılar Belediyesi oldu
Kıtalar arası maratonda şampiyon Bağcılar Belediyesi oldu

Bağcılar Belediyesi, İstanbul Maratonu, Bağcılar, Engelli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kıtalar arası maratonda şampiyon Bağcılar Belediyesi oldu - Son Dakika Spor


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