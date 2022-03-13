Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu

13.03.2022 18:15
Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu

Adana Demirspor ile Sivasspor karşılaşmasında heyecan bir saniye eksilmedi. Adana Demirspor, sahasında Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Kazanılan maçta Henrique hat-trick yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Adana Demirspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı.

SİVASSPOR 3 MAÇLIK KÖTÜ SERİYE SON VERDİ

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 28, 54 ve 90+2. dakikada(p) Henrique kaydetti. Adana Demirspor'un gollerini ise 58. dakikada Stambouli ve 68. dakikada penaltıdan Balotelli kaydetti. Bu sonuçla Adana Demirspor'un ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Sivasspor ise 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

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Son Dakika Spor Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika


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