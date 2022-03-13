Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika

Adana Demirspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı.

SİVASSPOR 3 MAÇLIK KÖTÜ SERİYE SON VERDİ

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 28, 54 ve 90+2. dakikada(p) Henrique kaydetti. Adana Demirspor'un gollerini ise 58. dakikada Stambouli ve 68. dakikada penaltıdan Balotelli kaydetti. Bu sonuçla Adana Demirspor'un ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Sivasspor ise 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.