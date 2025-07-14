Kızılcabölük Rahvan At Yarışları Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Tavas Belediyesi ve Kızılcabölük Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen geleneksel Kızılcabölük Rahvan At Yarışları, yoğun katılım tamamlandı.

Tavas Belediyesi ve Kızılcabölük Atlı Spor Kulübü tarafından geleneksel Kızılcabölük Rahvan At Yarışları düzenlendi. Yarışmalara; Tavas Belediyesi Başkan Vekili Emin Yarkın, Denizli CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Tavas CHP İlçe Başkanı Hasan Keçeci, Tavas Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Macit, Tavas Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar yakından takip etti. Yarışmalarda dereceye giren at sahiplerine ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Dereceye giren tüm yarışmacıları tebrik eden Tavas Belediyesi Başkan Vekili Emin Yarkın; "Yarışlarda derece elde eden tüm yarışmacılarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sunan tüm paydaşlara ve kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ