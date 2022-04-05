Kızlar Basketbol Gençler Ligi - Son Dakika
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Kızlar Basketbol Gençler Ligi

05.04.2022 09:19
Kızlar Basketbol Gençler Ligi

Kızlar Basketbol Gençler Ligi B Grubunda mücadele eden Bellona Kayser, Basketbol ligin 11. haftasında sahasında konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 72-68'lık sonuçla mağlup etti.

Kızlar Basketbol Gençler Ligi B Grubunda mücadele eden Bellona Kayser, Basketbol ligin 11. haftasında sahasında konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 72-68'lık sonuçla mağlup etti.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Yiğit Emre Şimşek xx, Soner Türker xx, Rabiha Tank xx

Bellona Kayseri Basketbol: Aslıhan Kaçar xx (5), Fatma Melis İplikçi xx (6), Feray Dalkılıç xxx (23), Umay Keçeli xx, Derya Bahar xx, Kiraz Keleş xxx (15), İlayda Derman xxx (8), Esma Eyşan Göksu xx, Ece Su Dinçer xx (4), Candan Eylül Dikmen xx (8), İncilay Derman xx (3)

Nesibe Aydın: Tuğçe Gürel xx (8), Elif Sude Şafak x, Cansu Güzel xx (9), Berra Deniz Şahin xx (8), Zeynep Toru xxx (15), Emine Gül Karagöz xx (2), Nehir Er xx (10), Mervecan Ekici xx (9), Ecem Kılıç xx (7), Nehir Çapçıoğlu x

Periyotlar:

1.Periyot: 26 - 19 (Bellona Kayseri lehine)

Devre: 49 - 32 (Bellona Kayseri lehine)

3. Periyot: 61- 51(Bellona Kayseri lehine) - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Bellona Kayseri U16 takımı Türkiye Finalleri'nde Bellona Kayseri U16 takımı Türkiye Finalleri'nde Hasketbol U-10 kız takımı namağlup şampiyon oldu Hasketbol U-10 kız takımı namağlup şampiyon oldu

basketbol, Bellona, Kayseri, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kızlar Basketbol Gençler Ligi - Son Dakika


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