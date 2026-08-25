KKTC'de Barcelona Futbol Akademisi Kampı Memnuniyet Yarattı
Kasapoğlu, Barcelona'nın KKTC'de futbol kampı düzenlemesini olumlu karşıladı ve sağduyu çağrısı yaptı.
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barcelona'nın alt yaş gruplarına yönelik futbol akademisi kampı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'yı tercih etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sporun mesafeleri kaldıran birleştirici yönü bulunduğuna dikkati çekerek, "Rum tarafının içeriden yükselen radikal seslere paye vermeden sağduyu ile hareket etmesini diliyor, organizasyonun engellenmesi yönündeki aşırılıkçı reflekslerin diplomasi katında karşılık bulmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › KKTC'de Barcelona Futbol Akademisi Kampı Memnuniyet Yarattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?