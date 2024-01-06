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"Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu - Son Dakika
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"Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Afrika Kupası'na katılacak Muhammed Salah ve Asya Kupası'nda mücadele edecek Wataru Endo hakkında garip bir yorumda bulundu. Klopp, "Milli takıma giden Salah ve Endo'ya şans diliyorum desem yalan söylemiş olurum. Şahsen grup aşamasında elenirlerse çok da üzülmezdim ama bu muhtemelen çok mümkün olmayacak" şeklinde konuştu.

06.01.2024 - 12:37,  Güncelleme: 12:59
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İngiliz devi Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Afrika Kupası'na gidecek olan Muhammed Salah ile Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele edecek Wataru Endo ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ELENİRLERSE ÜZÜLMEM"

Başarılı teknik adam yıldız futbolcularla ilgili, "Milli takıma giden Salah ve Endo'ya şans diliyorum desem yalan söylemiş olurum. Şahsen grup aşamasında elenirlerse çok da üzülmezdim ama bu muhtemelen çok mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

"ONLARA ŞANS DİLİYORUM"

Alman çalıştırıcı, "Elbette turnuvada sonuna kadar gidip kazanmaları beni mutlu ederdi. Onlara şans diliyor ve sağlıklı bir şekilde dönmelerini istiyorum" dedi.

"Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp\'tan bomba Salah ve Endo yorumu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Jürgen Klopp, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

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