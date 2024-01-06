"Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp\'tan bomba Salah ve Endo yorumu

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İngiliz devi Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Afrika Kupası'na gidecek olan Muhammed Salah ile Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele edecek Wataru Endo ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ELENİRLERSE ÜZÜLMEM"

Başarılı teknik adam yıldız futbolcularla ilgili, "Milli takıma giden Salah ve Endo'ya şans diliyorum desem yalan söylemiş olurum. Şahsen grup aşamasında elenirlerse çok da üzülmezdim ama bu muhtemelen çok mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

"ONLARA ŞANS DİLİYORUM"

Alman çalıştırıcı, "Elbette turnuvada sonuna kadar gidip kazanmaları beni mutlu ederdi. Onlara şans diliyor ve sağlıklı bir şekilde dönmelerini istiyorum" dedi.