İngiliz devi Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Afrika Kupası'na gidecek olan Muhammed Salah ile Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele edecek Wataru Endo ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Başarılı teknik adam yıldız futbolcularla ilgili, "Milli takıma giden Salah ve Endo'ya şans diliyorum desem yalan söylemiş olurum. Şahsen grup aşamasında elenirlerse çok da üzülmezdim ama bu muhtemelen çok mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.
Alman çalıştırıcı, "Elbette turnuvada sonuna kadar gidip kazanmaları beni mutlu ederdi. Onlara şans diliyor ve sağlıklı bir şekilde dönmelerini istiyorum" dedi.
Son Dakika › Spor › 'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu - Son Dakika