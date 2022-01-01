Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımının yarın Chelsea ile oynayacağı Premier Lig maçında kulübedeki yerini alamayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Alman teknik adamın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle Stamford Bridge Stadı'ndaki maça gitmeyeceği kaydedildi.
Chelsea mücadelesinin ertelenmesi için federasyona başvuruda bulunmayan Liverpool'un başında antrenör Pepijn Lijnders görev yapacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Klopp, Kovid-19 şüphesi nedeniyle Chelsea maçında kulübede olmayacak - Son Dakika Spor