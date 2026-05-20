Knicks, Cavs'ı Uzatmalarda Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Knicks, Cavs'ı Uzatmalarda Yendi

Knicks, Cavs\'ı Uzatmalarda Yendi
20.05.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Knicks, Doğu Konferansı finalinde Cavs'ı 115-104 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA'de Doğu Konferansı final serisinde New York Knicks, evinde Cleveland Cavaliers'ı uzatmalarda 115-104 yenerek 1-0 öne geçti.

NBA'de heyecan Doğu Konferansı final serisiyle devam etti. Serinin ilk maçında New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı geriden gelerek uzatmalarda 115-104'lük skorla mağlup etti. New York'ta Jalen Brunson 38 sayı, Mikal Bridges da 18 sayıyla oynarken, Karl-Anthony Towns ise 13 sayı, 13 ribaund ile double double yaptı. Cleveland'da ise Donovan Mitchell 29 sayı, James Harden ile Evan Mobley de 15'şer sayı kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Knicks, Cavs'ı Uzatmalarda Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi

09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:10
Ferdi Kadıoğlu, Brighton’da sezonun oyuncusu seçildi
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da sezonun oyuncusu seçildi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:06
Okan Buruk, Fenerbahçe’nin eski yıldızını aradı Galatasaray’a gel
Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:15:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Knicks, Cavs'ı Uzatmalarda Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.