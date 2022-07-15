Kocaali'de 25 yıl sonra mahalleler arası voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Kocaali'de 25 yıl sonra mahalleler arası voleybol turnuvası düzenlendi

15.07.2022 09:59
Kocaali'de 25 yıl sonra mahalleler arası voleybol turnuvası düzenlendi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 25 yıl önce düzenlenen mahalleler arası geleneksel voleybol turnuvası yeniden yapıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 25 yıl önce düzenlenen mahalleler arası geleneksel voleybol turnuvası yeniden yapıldı.

Açmabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve il dışından da yoğun katılımın sağlandığı turnuvada 16 takım mücadele etti.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, mahallelerde futbol dışında farklı branşlarda etkinliklerin düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Mahalle muhtarı Ali Şirin de turnuvayı 25 yıl sonra yeniden yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, bunu geleneksel hale getirmek istediklerini kaydetti.

Turnuva sonunda kazanan takıma kupası takdim edildi.

Ödül töreninde, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda sporsever yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaali'de 25 yıl sonra mahalleler arası voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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