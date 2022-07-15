Açmabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve il dışından da yoğun katılımın sağlandığı turnuvada 16 takım mücadele etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kocaali'de 25 yıl sonra mahalleler arası voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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