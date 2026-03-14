Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Fenerbahçe Koleji: 84

Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Fenerbahçe Koleji Rams'a 84-73 mağlup oldu.
Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: İsmail Binbir, Yiğit Emre Şimşek, Melih Eren
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mert Gizir 14, Mustafa Baki Görür 7, Kyle Hunt 20, Mert Ulutaş 2, Keshun Sherrill 10, Göktürk Gökalp Ural 13, Kevin Kaspar 4, Ömer Faruk Ermat, Eren Özen 3, Sertan İbrahim Sarı
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Fenerbahçe Koleji Rams: Bartu Encü 6, Dermican Demir 23, Faruk Biberovic 6, Kaan Tarla 5, Brendan Medley 12, Uğurcan Bulut, Holland Woods 23, Atahan Demirtaş 2, Eren İlyem, Yiğit Yancı 7
Başantrenör: Ömer Uğurata
1.Periyot: 22-21 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 44-41 (Fenerbahçe Koleji lehine)
3.Periyot: 64-60 (Fenerbahçe Koleji lehine) - KOCAELİ
