Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 5. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sahasında karşılaştığı Göcekspor'u 73-68 mağlup etti.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Mustafa Topaloğlu, Alperen Başer, Yavuzhan Kürşat Aydın
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Burak Şaşmaz 4, Sezgin Eriş 3, Tarık Çolak 14, Hakan Şanlı 5, Asım Özhan Özberkan 12, Eren Özen 8, Eren Beyaz 15, Elber Mirza Sucu, Sertan İbrahim Sarı 12
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Göcekspor: Erdem Hürkan Çiğdem, Eser Yanmaz 2, Önder Erişen 17, Ahmet Furkan Özkan 4, Şafak Yurdakulu 2, Batuhan Güngör 6, Utku Kurtuluş 3, Selahattin Yalçın 5, Haydar Uğurkan Çelebi 19, Taha Sezer 10
Başantrenör: Musa Enes Akdilek
1.Periyot: 28-12 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 41-32 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3.Periyot: 59-45 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine) - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Kocaeli BŞB Kağıtspor, Göcekspor'u 73-68 Yenerek 2. Lig'de 5. Haftayı Kayıpsız Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?