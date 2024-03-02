Türkiye Basketbol Ligi 27. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u 83-68 mağlup etti.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Uğur Yüksel
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 7, Ja Cori Payne 31, Keith Martin Stone 20, Kevin Kaspar 3, Barboros Bozkurt, Hakan Şanlı 2, Mert Ulutaş 6, Eren Beyaz 8, Sertan İbrahim Sarı 6
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Alagöz Holding Iğdır Basketbol: Murat Kozan 6, Marlain Veal 18, Burak Türsen 1, Özgür Şahin 3, Cem Coşkun 3, Önder Atun, Burak Erol 3, Ömer Kaan Göğüs 4, Robert Ridjell Upshaw 24, Murat Can Esen 6
Başantrenör: Olcay Özkundilli
1.Periyot: 20-23 (Iğdır Basketbol lehine)
Devre: 50-34 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3.Periyot: 65-50 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine) - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 yenildi. Maçın ilk yarısını 4-0 geride kapatan milliler, ikinci yarıda da 2 gol daha yiyerek mağlup oldu. Diğer müsabakalarda ise İran Hollanda'yı 6-0, Japonya Çekya'yı 8-2, Brezilya Kenya'yı 5-0, Kuveyt İspanya'yı 6-5 ve Tayland Cezayir'i 9-6 yendi. Türkiye A Milli Kadın Futsal Takımı ise yarın Kenya ile karşılaşacak, A Milli Erkek Futsal Takımı ise 4 Mart Pazartesi günü Hollanda ile mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 73'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Alanya Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 1 saat 8 dakika oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?