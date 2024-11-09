Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 3. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Çorlu Belediyesi'ni 81-71 mağlup etti
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Süleyman Eren Pekdoğan, Soner Türker, Murat Berk Kaya
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Canberk Aydoğan 2, Ege Kodal, Burak Şaşmaz 9, Sezgin Eriş 12, Tarık Çolak 13, Kaan Çarıkçı, Asım Özhan Özberkan 9, Eren Özen 3, Eren Beyaz 20, Elber Mirza Sucu 11, Sertan İbrahim Sarı 2
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Çorlu Belediyesi: Biray Yener 17, Tolga Kanmaz 7, Kaan Özen 6, Ahmet Bora Ercömert 2, Batuhan Bahçe 6, Tolgahan Demirel 4, Burak Atasever 14, Fatih Aydın 3, Mesut Pehlivan 8, Berkay Erdem Akar 4
Başantrenör: Kurtuluş Yağızer
1. Periyot: 18-16 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 40-37 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 52-48 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine) - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Çorlu Belediyesi'ni Mağlup Etti - Son Dakika
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