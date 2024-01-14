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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Semt77 Yalovaspor'a mağlup oldu - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Semt77 Yalovaspor'a mağlup oldu

Türkiye Basketbol Ligi 19. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, evinde konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'a 96-87 mağlup oldu. Maçın sonucunda Semt77 Yalovaspor galip gelerek önemli bir zafer elde etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Semt77 Yalovaspor\'a mağlup oldu
14.01.2024 - 18:04,  Güncelleme: 18:07
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Türkiye Basketbol Ligi 19. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'a 96-87 mağlup oldu

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Mesut Öztürk, Ahmet Kemal Digilli, Özkan Talo

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Ja Cori Payne 24, Keith Martin Stone 19, Kevin Kaspar 13, Barboros Bozkurt, Hakan Şanlı, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 16, Eren Beyaz 12, Sertan İbrahim Sarı 3

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Semt77 Yalovaspor: Brandon Walters 26, Ricky Tarrant 12, Mert Gizir, Orhan Aydın Haciyeva 8, Kadir Bayram 21, Ali Efe Barış 9, Ömer Sancaklı 3, Melih Kapucu, Sercan Topcu 7, İzzet Türkyılmaz, Ege Özçelik 5, Mehmet Rıfat Alemdaroğlu 5

Başantrenör: Faruk Beşok

1. Periyot: 21-28 (Semt77 Yalovaspor lehine)

Devre: 44-46 (Semt77 Yalovaspor lehine)

3.Periyot: 69-75 (Semt77 Yalovaspor lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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