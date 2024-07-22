Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İntercity Premier Lig 3. Ayak Engel Atlama Yarışması'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İntercity Premier Lig 3. Ayak Engel Atlama Yarışması'na ev sahipliği yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İntercity Premier Lig 3. Ayak Engel Atlama Yarışması\'na ev sahipliği yaptı

2022 yılı itibariyle yaklaşık 17 bin çocuğa ücretsiz at biniş eğitimleri veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun düzenlediği İntercity Premier Lig 3. Ayak Engel Atlama Yarışması'na ev sahipliği yaptı.

22.07.2024 15:56  Güncelleme: 15:58
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2022 yılı itibariyle yaklaşık 17 bin çocuğa ücretsiz at biniş eğitimleri veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun düzenlediği İntercity Premier Lig 3. Ayak Engel Atlama Yarışması'na ev sahipliği yaptı.

Ata sporu biniciliği yeni nesillere sevdirmek amacıyla uzman eğitimciler eşliğinde ücretsiz at biniş eğitimleri başlatan ve bu kapsamda 2022 yılının Nisan ayı itibariyle yaklaşık 17 bin çocuğa at biniş eğitimleri veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun düzenlediği İntercity Premier Lig 3. Ayak Engel Atlama Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Heyecanlı geçen yarışmalarda büyükşehirin 4-6 yaş grubu minik binicileri de premier de yarışan büyüklerine destek için yerlerini aldı. Birçok ilden yarışmaya katılan 150 katılımcıyı tebrik eden Başkan Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, İntercity Premier Lig 3. Ayak Engel Atlama Yarışmalarına ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduk. Yaklaşık 150 binici ve atın katılımıyla gerçekleşen bu prestijli etkinliğe 4-6 yaş arası çocuklarımızın ve ailelerinin de yer alması bizler için ayrı mutluluk kaynağı oldu. Kocaeli'de sporu ve doğa sevgisini her yaştan insanımıza aşılamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür eder, yarışmalara katılan tüm sporcularımızı da tebrik ediyorum" dedi.

Dereceye girenlere kupa verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleşen Türkiye İntercity Premier Lig 3. Ayak Engel Atlama yarışmasında katılan İbrahim Ethem, Gıcole isimli atı ile birinci olurken, Bursa Atlı Spor Kulübü'nden Ahmet Can Alpay Forest Qualıty ise atı ile ikinciliği elde etti. Ethem birincilik kupasını Başkan Büyükakın'ın elinden aldı. Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Anne Şehir Merkezi 4-6 yaş minik binicilerine de katılım sertifikaları yine Başkan Büyükakın tarafından verildi.

Kocaeli Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleşen yarışma etkinliğine Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaşkanı Güven Şahinler, Kocaeli Atlı Spor Kulübü Başkanı Savaş Demirtaş, Anne şehir Merkezi üyesi 35 minik binici ve ailesi katıldı.

17 bin çocuğa ücretsiz at biniş eğitimi verildi

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan hibe olarak alınan 8 atla organize edilen at biniş eğitimleri devam ediyor. Bu bağlamda şu ana kadar yaklaşık 17 bin çocuğa at biniş eğitimleri verildi. Eğitimlerde çocuklara at sevgisini ve at bakımı öğretiliyor. Biniş esnasında atların ürettiği titreşimler çocuklarda öğrenmeyi geliştiren sempatik sinir sisteminin aktivasyonunun yönlendirip aynı zamanda fiziksel olarak denge, kas, koordinasyon, motor sinir sistemi gelişiminin desteklenmesine fayda sağlıyor. Özellikle erken yaşta atla tanışan çocuklarda sorumluluk, liderlik, disiplin, sağduyu, özgüven, doğa ve hayvan sevgisi faktörlerinin oluşmasında yardımcı olunuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İntercity Premier Lig 3. Ayak Engel Atlama Yarışması'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İntercity Premier Lig 3. Ayak Engel Atlama Yarışması'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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