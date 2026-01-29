Kağıtspor\'un hedefi Efeler Ligi

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, sezonu play-off hattında tamamlayarak "Efeler Ligi"ne yükselmeyi hedefliyor.

Ligde 2019-2020 sezonundan bu yana mücadele veren ve kadrosunda altyapıdan yetişen 4 sporcuyu barındıran mavi-beyazlı ekip, genç oyuncu ağırlıklı kadro yapısıyla dikkati çekiyor.

Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin, yaptığı açıklamada, voleybol takımının geçen yılın üzerine koyarak ilerlediğini belirtti.

Lige hızlı bir başlangıç yaptıklarını ve şu ana kadar 9 galibiyet elde ettiklerini aktaran Ercin, "Amacımız play-off oynamaktı ve şu an bu hedefin içerisindeyiz. Asıl hedefimiz Kağıtspor'u Efeler Ligi'ne çıkarmak ve orada da en iyi şekilde Kocaeli'yi temsil etmek. Halkımızdan ve yönetimimizden aldığımız destekle takımımızı daha ileriye taşıyacağız. Aynı zamanda altyapımızdaki sporcu sayısını artırarak Kocaeli'den yetişen oyuncularla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Kağıtspor çok köklü bir kulüp"

Takım kaptanı Ali Berkay Dağlar (28) ise kulübün kurumsal yapısının ve sporcuya verdiği değerin başarıda önemli rol oynadığını kaydetti. Takıma bu sezon katıldığını ve uyum sürecini hızlı atlattığını dile getiren Dağlar, "Bu yıl takıma katıldım ve gerçekten çok iyi bir ortam var. Kağıtspor çok köklü bir kulüp. Daha önce oynadığım hiçbir kulüpte bu kadar geniş branşlaşma ve kurumsal yapı görmedim. Sporcuya nasıl davranılması gerektiğini çok iyi biliyorlar" diye konuştu.

Kaptan Dağlar, voleybolla ilgilenen gençlere de tavsiyelerde bulunup, "Spor mental olarak zor bir yol. Başarısızlık bir son değil. Devam etsinler, vazgeçmesinler" şeklinde konuştu. - KOCAELİ