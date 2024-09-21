Kocaeli Büyükşehir'den Amatör Spora 270 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Spor

Kocaeli Büyükşehir'den Amatör Spora 270 Milyon TL Destek

Kocaeli Büyükşehir\'den Amatör Spora 270 Milyon TL Destek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, amatör spor kulüplerine 2019-2024 yılları arasında 270 milyon TL destek verildiğini açıkladı. Büyükşehir, sporun başkenti olma hedefi doğrultusunda tesis yatırımları, malzeme yardımları ve çeşitli sportif projelerle genç sporcuların yetişmesine katkıda bulunuyor.

21.09.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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Amatör spor kulüplerine verilen malzeme tanıtım programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli, hem tesis hem spora destek verme anlamında sporun başkenti. Diğer şehirlerle kıyasladığımızda kendimize rakip tanımıyoruz. 2019-2024 yılları arasında 600 amatör spor kulübüne 270 milyon TL destek verdik" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'yi ve ülkeyi yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda temsil edecek başarılı sporcuların yetişmesi amacıyla çok sayıda sportif projeyi hayata geçiriyor. Yetenekli gençlerin kendilerini göstermek için altyapı çalışmalarına önem veren büyükşehir, amatör spor kulüplerine de her alanda destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir belediyesi, tesis yatırımlarının dışında malzeme yardımı ve maddi destek de sağlıyor. Bu kapsamda Kocaeli Kongre Merkezi'nde Malzeme Tanıtım Töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, 2019-2024 yılları arasında amatör spora sağlanan desteği düzenlediği Malzeme Dağıtım Lansmanı programında anlattı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, siyasi parti temsilcileri, kulüp başkanları ve sporcular katıldı.

"2019-2024 yılları arasında 600 amatör spor kulübüne 270 milyon TL destek verdik"

Başkan Büyükakın, Kocaeli'ni sporun başkenti yapmak için 5 yılda yapılan hizmetleri anlattı. 2019-2024 yılları arasında 600 amatör spor kulübüne 270 milyon TL destek verdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "Spor okulları projemizle 11 farklı branşta 165 bin öğrenciye eğitim verdik. Herkes için spor projesi ile 14 yaşın üzerindeki gruba 9 farklı branşta eğitimler veriyoruz. Son 2 yılda 50 bin 260 sporcuya yetenek taraması yapıldı. Kentimize 27 tane antrenman, futbol sahası ve 4 yarı olimpik yüzme havuzu kazandırdık. GEBZESEM'i 14 bin metrekarelik devasa alana inşa ederek, kapsamlı sporcu eğitim merkezi yaptık. 204 tane daha okula basketbol ve voleybol sahası kazandırıldı. Yeri olan bütün okullarda voleybol ve basketbol sahası var. Yine son 5 yılda 92 yerel organizasyon, 105 ulusal organizasyon ve 21 tane uluslararası organizasyon yaptık. Kocaeli sporun başkenti dediğimizde yaptıklarımızla destekliyoruz" diye konuştu.

"Kendimize rakip tanımıyoruz"

Sporda başarının kaydedilebilmesi için sağlam temellerin atılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Önümüzdeki süreçte de şehrimize kazandırılacak çok sayıda spor tesisi var. Bununla ilgili yapılacak çok sayıda spor etkinliği olacak. Sağlam temellerle başlamak lazım. Okul çağındaki çocuklarla temas kurup, yetenek taramalarıyla onları doğru branşlara yönlendirmeliyiz. Aralarında öne çıkanları daha iyi yetiştirip Tuba Yakan gibi dünya şampiyonasında derece yapacak sporcular haline getirmemiz gerekiyor. Kocaeli, hem tesis hem spora destek verme anlamında sporun başkenti. Diğer şehirlerle kıyasladığımızda kendimize rakip tanımıyoruz. Kocaeli'de yapılanlar birçok ilde örnek gösteriliyor. Ne yaptığımızı biliyoruz. Doğru işler yapıyoruz. Eksiklerimizi de iyileştirerek yolumuza devam ediyoruz. Bunu uluslararası derecelerdeki ve milli sporcu sayımızdaki artışımıza bakarak söylüyorum. Organizasyonlara olan ilgi de bu düşüncemizi destekliyor. Sizler çok çalışmaya devam edin biz de desteklemeye devam edelim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı sporcular sahneye davet edilerek protokol ile birlikte fotoğraf çekildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Yerel Yönetim, Politika, kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli Büyükşehir'den Amatör Spora 270 Milyon TL Destek - Son Dakika

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