Zafer Kupası'nda şampiyon HERGES - Son Dakika
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Zafer Kupası'nda şampiyon HERGES

01.09.2022 11:10
Zafer Kupası'nda şampiyon HERGES

Kocaeli'de düzenlenen U12 Minikler 30 Ağustos Zafer Kupası'nda şampiyon Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Kulübü (HERGES) oldu.

Kocaeli'de düzenlenen U12 Minikler 30 Ağustos Zafer Kupası'nda şampiyon Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Kulübü (HERGES) oldu.

Körfez Belediyesi ile Körfez Kulüpler ve Spor Adamları Birliği tarafından 30 Ağustos Zafer Kupası düzenlendi.

Esentepe Stadı'nda gerçekleştirilen final gecesinde ilk olarak üçüncülük ve dördüncülük maçı gerçekleştirildi. Tütünçiftlik Spor Kulübü ve Körfez Olimpik Spor Okulu arasındaki maç nefesleri keserken, gülen takım Tütünçiftlik Spor Kulübü oldu. Final maçını izleyenler arasında; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kulüpler ve Spor Adamları Birliği Başkan Vekili Muhammed Kılıç, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

"Her şey çocuklarımızın geleceği için"

Zafer Kupası'nın finali Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Kulübü ile Çamlıtepe Spor Kulübü arasında oynandı. Nefes kesen mücadelede kazanan, penaltılara giden maçta Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Kulübü. Son düdüğün çalması ile birlikte minik sporcular büyük sevinç yaşarken, renkli görüntüler oluştu. Başkan Şener Söğüt de kısa bir konuşma yaparak, gençleri tebrik etti. Şener Söğüt, "Geçtiğimiz yıl da büyük coşkuyla Zafer Kupası gerçekleştirmiştik. Bugün de görüyoruz ki; artık her yıl sizlerle birlikte bu anlamlı günde bu güzel turnuvayı yapacağız. Şimdi çocuklarımız için tesislerimizin sayısını da çoğaltıyoruz. Her şey çocuklarımızın geleceği için" dedi.

Başkan Şener Söğüt'ün konuşmasının ardından kupa törenine geçildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zafer Kupası'nda şampiyon HERGES - Son Dakika

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