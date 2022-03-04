Kocaeli'de İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, İl Emniyet Müdürlüğünün sportif faaliyetlerde yapılan çalışma ve alınan tedbirlerle ilgili sunumunun ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk'ün kurumun yaptığı çalışmalarını içeren bilgilendirme konuşmasıyla devam etti.

Yavuz, yaptığı konuşmada, salgının insanlar üzerinde meydana getirdiği olumsuzluklarından bahsederek, salgın sürecinin etkilerini anlattı.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Aktif olarak futbol oynamış birisi olarak üzülerek görüyorum ki toplum futboldan, spordan uzaklaşıyor, statları seyircilerle dolduramıyoruz. Bu sadece bizim ilimiz için geçerli olan bir şey değil, diğer illerde de aynı durum söz konusu. Demek ki spor camiasının, spor ailesinin tekrar bu konuyu gözden geçirmesi, neden insanlar statlardan uzak duruyor, neden spor müsabakalarına az insan geliyor diye düşünmesi gerekiyor. Statlarımız eskisine göre çok daha iyi ve konforlu ancak istenen seyirci sayısına bir türlü ulaşamıyoruz. Bugün amatör spor kulüplerinin oynadığı sahalar bile önceki dönemlere göre profesyonel sahalardan bile çok daha iyi durumda. Fiziki imkanlar bu kadar iyileşirken, insanların davranışlarındaki bu gelişmeyi ne ile izah edebileceğimizi hepimizin düşünmesi, görev ve sorumluluklarımızın bilincine vararak bunları yerine getirmesi gerekiyor."

Yavuz, spor alanındaki birlik ve beraberliğin korunmasına yönelik spor camiası yöneticilerine hatırlatmalarda bulunarak, "Bu milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacı var. Sporu kavga, gürültü, zarar verme olarak yapacaksak bu işi yapmayalım. Yenmek kadar yenilmek de doğanın tabiatında var. Yenilmeyi hazmedemiyorsak sporun anlamını tam olarak idrak edememişiz demektir. Nihayetinde müsabakalarda oynayan da yöneten de insan ve insanın olduğu yerde hata yapma olasılığı vardır. Yenilmeyi de hatayı da kabul etmek insani bir davranıştır ve olgunluk göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin her alanda örnek olabilecek alt yapıya sahip bir şehir olduğuna değinen Yavuz, "Bizim artık bu toplantıları Kocaeli sporunu nereye götürelim diye yapmamız lazım. Sahalarda şiddet var, istenmeyen olaylar var gibi şeyleri hiç konuşmamamız gerekiyor. Kulüp başkanları ve hocaları olarak rol model olmalısınız. Sizler taraftar değil, spor kenti Kocaeli'nin geleceğine yön verecek kişilersiniz. Sizlere güveniyor ve sorumluklarınızın bilincinde olarak görevlerinizi yerine getirmenizi bekliyorum. İyilikleri çoğaltmak, güzellikleri çoğalmak bizim temel hedefimiz olmalıdır. Spor kenti Kocaeli'nin daha iyi noktalara gelmesi için bir araya geleceğimiz daha güzel günlerde buluşalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın da spor camiasında birtakım sıkıntılar olduğunu, bunları Vali Yavuz ile paylaştığını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıya, vali yardımcıları Abdul Rauf Ulusoy ve Ali Ada, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutan V. Albay Mehmet Serhan Aksoy, daire müdürleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Barış Çoban, 122 spor kulübü ve amatör spor kulüpleri başkanları ve kurul üyeleri katıldı.