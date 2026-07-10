Maç sonucunu etkilediği iddiasıyla soruşturulan 4 takım için geri sayım başladı - Son Dakika
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Maç sonucunu etkilediği iddiasıyla soruşturulan 4 takım için geri sayım başladı

Maç sonucunu etkilediği iddiasıyla soruşturulan 4 takım için geri sayım başladı
10.07.2026 17:16  Güncelleme: 17:23
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Kocaeli'de üst lige çıkacak takımı belirleyen play-off maçlarında, takımların rakip maçın skoruna göre oyunu bırakıp gol yemesiyle ilgili soruşturmada son sözü Amatör Futbol Disiplin Kurulu söyleyecek. Tavşancılspor kaptanı Müslüm Altın, perşembe günü Ankara'da sözlü savunma yapacak.

Kocaeli'de üst lige çıkacak takımın belirlenmesi için aynı anda oynanan 2 maçta, rakiplerin anlık durumuna göre maçın skorunu değiştirecek şekilde sahada hareket eden 4 takımla ilgili soruşturmada son sözü AFDK söyleyecek. Tavşancıl spor'un takım kaptanı Müslüm Altın'ın sözlü savunma talebini kabul eden kurul, perşembe günü delilleriyle birlikte deneyimli oyuncuyu dinleyecek ve kararını verecek.

Kocaeli'de Süper Amatör Lig'e yükselecek takımı belirleyecek 1. Amatör Küme play-off maçlarında takımların, aynı anda oynanan diğer müsabakadaki skora göre kendi oyunlarını bırakmaları, rakibinin gol atmasına izin vermeleriyle ilgili soruşturma son aşamaya geldi. 4 takımın tüm sporcularından ve yöneticilerinden savunma alındı.

Ülkenin gündemine oturan mücadeleyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Etik Kurulu'nda Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na (AFDK) gönderilen dosyada Tavşancılspor takım kaptanı Müslüm Altın'ın sözlü savunma yapma talebi kabul edildi. AFKD, futbolcuyu 16 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da Ankara'ya davet etti. Futbolcu Müslüm Altın maçla ilgili delilleriyle birlikte perşembe günü sözlü savunma yapacak. Ardından kurul 4 takım ve maçlarla ilgili kararını verecek. Yaklaşık 7 ay süren soruşturmada takımların ve oyuncuların cezaları ya da masumiyetleri açıklanacak.

Ocak ayından bu yana soruşturma sürüyor

Ülke genelinde geniş yankı uyandıran ve spor kamuoyunda etik tartışması başlatan görüntülerin ardından Kocaeli Futbol İl Temsilciliği'ne hakem ve gözlemci raporlarının teslim edilmesinin ardından maçlar disiplin kuruluna sevk edildi. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'ne taşınan karşılaşmalarla ilgili dosya, gerekli soruşturmayı yapmak üzere Etik Kurulu'na gönderildi. Ocak ayının son haftasında mevcut raporlar ve görüntüleri inceledikten sonra ek raporlar isteyen kurul, ardından maçlarda kadroda bulunan tüm futbolculardan elektronik posta yoluyla savunma istedi. Etik Kurulu futbolcuların dijital yoldan ulaştırdıkları savunmalarını aldıktan sonra kulüplerin yöneticilerinden de savunma aldı. Daha sonra soruşturma Etik Kurulu'ndan, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na (AFDK) gönderildi.

Etik tartışması başlatan maçlarda yaşananların özeti

Tavşancıl, Uzuntarla Belediyespor karşısında 2-0 öndeyken diğer yanda da Çerkeşli ve Bekirpaşa Başaran arasında 1-1'lik beraberlik vardı. Tavşancıl'ın önde olması, Bekirpaşa Başaran'ın da berabere kalması Tavşancıl'ı Süper Amatör Lig'e çıkaracak, bu skorlar Başaran'a yaramayacaktı.

Çerkeşli, Bekirpaşa Başaran karşısında 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 öne geçti ve bu haber Derince'de oynanan Tavşancıl – Uzuntarla maçına ulaştı. Ardından, Uzuntarla 90+5 ile 90+7. dakikalar arasında 3 gol atarak bir anda 3-2 öne geçti. Uzuntarla'nın galibiyeti ve Başaran'ın yenilmesi Uzuntarla'yı Süper Amatör Lig'e çıkarıyordu. Bu skorlar da Çerkeşli'ye yaramıyordu.

Bu kez Bekirpaşa Başaran 90+8'de 2-2'yi buldu. Bu haberin diğer maça ulaşmasıyla bu kez Tavşancılspor, üst üste 2 gol atarak 4-3'lük skor üstünlüğü sağladı ve maç böyle bitti. Bekirpaşa Başaran'a bu skor yaramayınca Çerkeşlispor 90+10. dakikada 3-2'yi yakaladı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Söz konusu sonuçların ardından gruptan çıkan ikili averajla Çerkeşlispor oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kocaeli, Ankara, Müslüm, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sonucunu etkilediği iddiasıyla soruşturulan 4 takım için geri sayım başladı - Son Dakika

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