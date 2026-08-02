Kocaeli’deki uluslararası güreş turnuvası genç sporculara ilham oluyor

Kocaeli'de devam eden Hasan Gemici- Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası'nda mücadele eden uluslararası düzeydeki sporcular, mindere çıkma hayali kuran çocuklara örnek oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen ve bugün sona erecek olan organizasyon, farklı ülkelerden güreşçiler ile Türk güreşinin efsane isimlerini sporseverlerle buluşturdu. Müsabakaları tribünden takip eden aileler ve kulüp altyapılarında yetişen çocuklar, maçları izleyerek teknik ve disiplin açısından gözlem yapma imkanı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor altyapısında güreşen 11 yaşındaki Eymen Kemal Engin, organizasyonda farklı ülkelerden gelen sporcuları izlemenin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, "Uluslararası sporcuları izliyor, tekniklerini öğreniyorum. Ben de gelecekte orada olacağım" ifadelerini kullandı.

Türk güreşinin önemli isimleriyle buluşmaktan heyecan duyduğunu belirten 12 yaşındaki Altay Mert, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül gibi şampiyonlarla fotoğraf çektirdiğini aktarırken; 10 yaşındaki Ali Asaf Duman da sporcuların disiplininden etkilendiğini ve onları örnek aldığını kaydetti.

Çevre illerden de takip ediliyor

Turnuva, Kocaeli'nin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan da ilgi gördü. Organizasyonu sosyal medyadan görerek Düzce'den gelen İsmail Mert, çocuklarının Türk sporuna hizmet etmiş isimleri yakından tanıması amacıyla turnuvayı takip ettiklerini söyledi.

Velilerden Aziz Duman, uluslararası organizasyonların çocukların teknikleri görerek yetişmesine katkı sağladığını belirtirken, Ergün Kalkan ise "Dünyanın en iyi sporcularını burada görebiliyoruz. Çocuklarımız onları izleyerek gelecekte nasıl sporcu olunacağını görüyor" değerlendirmesinde bulundu.